康普第三條硫酸鎳產能提升至1800噸 電池材料出貨年增3成

康普 (4739) 第三條硫酸鎳產線挹注下，去年電池材料出貨量增至 2.2 萬噸左右，今年第三條產線月產能將由 1500 噸，拉升到 1800 噸，全年電池材料出貨量將有 3 成的成長空間，除了日本客戶之外，也會衝刺韓國、大陸市場。康普去年電池材料出貨約 2.2 萬噸，以硫酸鎳為主，加計硫酸鈷 1000 噸，出貨量將近 2.3 萬噸左右，營收金額約 26.41 億元，營收比重約 41.85%，毛利率約 6～7%；翔鷺 PTA(純對苯二甲酸)產線恢復，氧化觸媒出貨量 1.18 萬噸，營收金額 12.78 億元，營收比重 20.26%，平均毛利率落在 15～20%；特化 (電子級硫酸、草酸) 營收 9.64 億元，比重 15.28%，毛利率 20～22%；肥料年產能約 9 萬噸、營收金額 8.64 億元、營收比重 13.7%，毛利率 5～6%；其他營收為 5.62 億元，比重為 8.91%。



電動車風潮帶動電池正極材料需求，康普電池材料出貨量不斷攀高，從 2015 年 7 千噸，增至 2016、2017 年 1.2 萬噸、1.7 萬噸，到了去年正式突破 2 萬噸，來到 2.2～2.3 萬噸左右，對於今年康普對於電池材料出貨「量」表現依然有信心，惟最大不確定性在鎳、鈷國際金屬報價。



康普表示，當初第三條產線建制就是為今、明兩年需求，產能拉升到 1800 噸，全年電池材料整體出貨仍將有 3 成成空間，國際金屬急漲急跌外面因素，無法一下子反應給客戶，以去年第四季為例，就被國際金屬鎳跌價「打到」！目前特斯拉占電池材料比重約 2 成，其出貨對象為電池廠，非特斯拉客戶比重約 8 成，出貨對象則為電池正極材料廠。