Google Next19雲端發表會：整合開源資料庫、挑戰亞馬遜

Google 2019 Cloud NEXT 大會的首日即宣布，它將與 Confluent、DataStax、Elastic、InfluxData、MongoDB、Neo4j 和 Redis Labs 等眾多第一級開源資料庫公司建立緊密的戰略合作關係，以便提供用戶流暢的體驗。

多年來，Google 在雲端方面與 AWS 的競爭備受關注，如今 Google 利用這次大會表示，將打造全新的雲端平台，為用戶提供頂級的用戶體驗，並能夠在 Google 雲端中輕鬆利用這些開源技術。

眾所周知的亞馬遜 AWS 雲端平台，在過去提供了不少開源技術，但經常將開源技術納入自己名下再重新包裝成為自己的項目。

這次 Google 雲端大會主要發表要點整理：

Anthos：全新多雲端平台，與對手 AWS 和微軟 Azure 競爭 Cloud Run ： 打造 Google 無伺服器平台。 與 Confluent、Elastic 等 7 大開源資料庫廠商合作 與思科、戴爾、惠普、英特爾、聯想和 VMware 合作 宣布於南韓首爾與鹽城湖。增設 2 個 Google 雲端區域

新任 Google Cloud 執行長庫里安 Thomas Kurian 堅持走 TOB 路線，極力推崇企業數位化轉型，公布核心客戶名單。

除此之外，Google 在這次大會上也宣布另一項與企業間的合作，將與聚焦數據管理和分析業務的領先開源公司建立戰略合作夥伴關系，包括了 Confluent、Elastic、MongoDB、Neo4j 和 Redis Labs 都將與 Google 合作開發這項開源技術項目。

這些服務將整合集中到 Google Cloud 平台中，最終在同一個介面上呈現，方便客戶管理他們的應用。

Google Cloud 基礎架構合作夥伴主管 Manvinder Singh 在媒體上表示：「業界一直在討論如何善用這些開源技術提供給雲端服務。」

實際的核心功能，是 Google 將這些服務深入整合至雲端控制台，類似於微軟的 Azure 上 Databricks 的功能。

Redis Labs 首席執行長兼聯合創始人 Ofer Bengal 對此表示贊同。他說道：

「透過 Redis Labs 和 Google Cloud 的合作關係，這些創新都將給企業客戶全新體驗，他們可以同時選擇在雲端負載運行工作，客戶現在可以靈活地使用 GCP 上的完全集成的託管服務，使用 Redis Enterprise 開發應用程式。這將包括從 GCP 控制台管理 Redis Enterprise，配置，計費，支援以及與 GCP 的其他深度集成的能力。」