波音所面臨的危機只會更糟

波音的危機很大一部分是自己造成，但這些不利後果正開始影響供應商。

3 月份，衣索比亞航空一架波音 737 MAX 墜機，離上一起同一型號，印尼廉航獅子航空的墜機意外，僅短短距離 5 個月。

被認為墜機主要原因的飛行控制系統，修復時間將比原先預期來得長，因此，波音於週五晚間宣布，將 Max 每月交機數量由 57 架改為 42 架。

因應之前每月 57 架的產量，供應商早已僱用更多員工以及擴大產能。兩大供應商，引擎製造商 CFM International 和機身製造商 SpiritAeroSystems Holdings 皆表示，會維持目前的生產節奏，但不清楚波音將如何處理庫存。

如此狀況拖得越長，供應商處境將變得困難，當需求減少，加上現金流因不必要投資而受到影響，都讓其面臨營收下滑的風險。

波音面臨的法律控訴越來越多，衣索比亞航空也正重新考慮，是否購買其餘的 25 架 Max 客機，嘉魯達印尼航空則已經取消，與波音的 48 億美元訂單，理由是客戶不信任旗下飛機。

波音 CEO 米倫伯格週四發表聲明，首次公開致歉，並表示接下來將專注於 Max 軟體升級，幾週後將交付聯邦航空管理局批准。

不過，從最新減產消息推斷，軟體獲得認證還需要一些時間，預估停飛時間至少 2 個月，甚至更長。

波音公司和其供應商的投資者，在 Max 返回天際之前，必須適應一再拖延的時間表。