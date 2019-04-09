【富蘭克林】富蘭克林華美新興國家固定收益基金 4月9日核准成立

富蘭克林華美新興國家固定收益基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

4 月 9 日核准成立

美、中 3 月製造業數據優於預期，處在流動性趨於寬鬆且景氣築底向上的轉折點，資產配置更要考量成長性。看好新興國家債市投資價值，富蘭克林華美投信與富蘭克林顧問公司合作推出「富蘭克林華美新興國家固定收益基金」，自 3 月 26 日起三天內即募集新台幣 66.5 億元報請成立，截至 4 月 8 日為止募集金額已達新台幣 119 億元，並於 4 月 9 日取得核准函。

富蘭克林華美新興國家固定收益基金經理人張瑞明表示，2019 年資本市場的最大特色，就是風險情緒大幅轉佳，資金重回優質資產，造就第 1 季股債齊揚行情；而進入第 2 季後基本面數據開門報喜，美國 3 月 ISM 製造業指數回升，中國 3 月 PMI 重回擴張，未來實體經濟的正向發展可望接續動能，有利資本市場表現空間，此刻正是適度擇優增持後市看俏資產的極佳時機。

張瑞明指出，今年來主要央行貨幣政策轉鴿，優質收益資產成為市場追逐標的，新興債市具備收益率高、評價面低等優勢，帶動新興市場債券型基金過去 13 周有 12 周呈現淨流入，在新興國家逐步拉開與成熟國家的經濟增速差距下，未來當地貨幣走勢還可望助攻投資表現，對於瞄準高息資產的投資人而言，可適時投資新興市場債券型基金為收益效果加分。

富蘭克林華美投信指出，富蘭克林華美新興國家固定收益基金貼合台灣投資人的理財需求，於美元、南非幣外，增加新台幣與人民幣級別，可滿足投資人不同幣別配置，並有每月配息設計。本基金藉由靈活貨幣配置與避險操作，在追求債息收入、資本利得的同時，亦能參與更多新興債市的收益機會，有助提高資產長期成長潛力，現在投資正是時機。

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險，本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金之公開說明書。本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

本基金以多幣別計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失，因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各報價而定，此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。此外，本基金設有人民幣計價之受益權單位，鑒於人民幣匯兌仍受管制，大陸地區之外匯管制及資金調度限制均可能影響本基金之流動性，投資人應審慎評估。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金可投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，本基金可投資 Rule 144A 債券之比重限制及相關風險，請詳閱基金公開說明書。

本基金主要投資於新興市場國家，由於政治與經濟環境相對較不穩定，債券市場規模也較成熟國家為淺碟，故可能面臨較高的政治、經濟變動風險，而有無法償付本金及利息的債信風險。

本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，投資人於申購時應謹慎考量。本公司於公司網站：www.FTFT.com.tw 揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢。

投資各類型 NB 分配型受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向經理公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及經理公司網站中查詢。