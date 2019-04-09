【富蘭克林】財報季啟動，美股進入業績驗證期

三月美中製造業數據改善，美國非農就業人口增加 19.6 萬人，緩解市場對全球經濟放緩的疑慮，同時，三月平均時薪年增率自 3.4% 放緩至 3.2%，薪資通膨仍溫和支持聯準會維持暫緩升息的鴿派立場，輔以美中貿易協商持續釋出正面利多，提振市場樂觀情緒，激勵美股上漲，史坦普 500 指數今年以來累積上漲 16%(彭博資訊，含股價變動及股利，至 4/8 止)。

美股進入業績驗證期

富蘭克林證券投顧表示，美股自去年 12 月底以來的強勢反彈後，目前史坦普 500 指數已逼近去年九月創下的歷史高點，預估本益比回升至 17.4 倍 (彭博資訊，4/8)，已明顯修復，後續美股將進入業績驗證期，財報結果及財測展望均為關注焦點。本週將由金融股揭開美國企業財報季序幕，根據 Factset(4/5) 統計，史坦普 500 企業第一季獲利預估年減 4.2%，自去年底預估的成長 2.8% 下修，由於目前對第一季獲利預估保守，若有優於預期或財測樂觀展望，有機會帶動美股維持高檔甚至向上挑戰歷史新高，反之則需留意失望性賣壓。

富蘭克林證券投顧表示，美國經濟成長放緩但不至於衰退，主要央行政策轉偏寬鬆，有助於支撐股市，然而，美股強勢反彈後建議投資人仍應保有風險意識，採取逢震盪加碼的策略，建議可依照風險屬性，穩健型投資人可逢回分批佈局側重創新產業的美國股票型基金，積極者可酌量搭配生技、科技或天然資源產業型基金區間操作，另考量美國景氣循環進入末升段，輔以聯準會政策轉偏鴿派且通膨溫和讓美國公債殖利率維持相對低檔，建議資產組合可納入具備內需導向、景氣防禦及高股利特性的公用事業類股，作為防禦配置。

首季美國企業獲利預估負成長，但可望逐季改善

4/12 將由摩根大通等金融股揭開企業財報季序幕，第一季企業獲利預估年減 4.2%，為 2016 年第二季來首見負成長，所幸，放眼全年，獲利動能可望逐季改善，第二季獲利預估持平，第三及四季獲利年增率預估將回升至 1.6% 及 8.2%。

產業方面，防禦型類股表現較穩，公用事業、醫療及不動產類股第一季獲利年增率為正，反觀能源、原物料及科技類股預估獲利降幅達雙位數 (Factset，4/5)。其中，美股要有所表現，科技股仍為不可或缺的要角之一，由於科技股今年來的強勁漲勢多已反映第二季庫存去化將告一段落、下半年營運狀況將改善的預期，因此科技產業庫存調整及終端需求狀況是財報季觀察重點。

低成長環境，創新產業為亮點

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭．包爾認為，目前並未觀察到市場基本面出現系統性惡化或者企業基本面存在廣泛疲軟的狀況，儘管有地緣政治及貿易頭條消息，但美國經濟基本面依然穩健，美國消費者持續從強勁的就業市場、工資上漲、低通膨及低利率的環境中獲益，企業獲利亦沒有急遽地下滑。基金佈局上聚焦於尋找美國股市中橫跨多元產業的創新商機，如雲端運算、人工智慧、電子商務和健康醫療。

富蘭克林高科技基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人馬特 ‧ 摩伯格表示，沒有力量比創新更能帶動經濟增長及創造價值，我們預測，未來五到十年有四大領域的成長將產生可觀的經濟價值，包括機器人技術，基因測序和植入設備，區塊鏈、虛擬貨幣及電子支付，自動駕駛、電動車及共享經濟。我們相信創新將在未來數年持續推動成長，在全球金融危機結束以來近十年所經歷的低成長環境中，能夠迎合人們購物、溝通、旅遊和生活方式的改變，具備獨特成長動力的企業可望享有溢價。

樂觀中仍應保有風險意識，防禦配置不可少

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華 ‧ 波克表示，雖然美國企業獲利成長可能不如 2018 年強勁且首季預估將出現微幅負成長，但我們預期企業獲利將繼續受到美國和全球經濟成長、健康的消費者財務狀況和家庭收入，企業支出成長所支持。整體市場波動較高的環境下，投資策略採取基本面驅動的選股邏輯，股票配置涵蓋科技、金融、能源、公用事業等產業，債市方面以高收益債為主，看好穩健的基本面且違約率仍處低檔將支持企業債表現，但亦酌量納入高評級債與公債，在兼顧收益之際也能防禦震盪風險。

富蘭克林公用事業基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人約翰．柯利認為，公用事業類股獲利及股利配發穩定，未來 5~6 年公用事業類股的股利成長率可望處於每年約 4~6% 的範圍。儘管短線公債殖利率自低檔反彈、經濟數據改善可能壓抑公用事業類股評價面臨回調壓力，然而，聯準會暫緩升息下公債殖利率快速攀揚可能性不高，輔以美國景氣循環進入末升段可能增添市場波動，公用事業類股具備內需導向、景氣防禦及高股利特性，正面看待公用事業類股投資機會。

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