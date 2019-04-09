半導體系統工程遞延訂單陸續重啟招標 朋億營運可望漸入佳境

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億 (6613)2019 年 3 月營收為 4.83 億元，年減 19.91%，月增 142.47%，累積 1~3 月營為 12.26 億元，年減 4.58%。朋億表示：年減主要是因應市場的不確定因素而造成遞延現象，但第二季起原先遞延的案子，已重新招標。朋億為兩岸與新加坡水、氣、化設備及工程大廠，其中化學相關設備市佔最高，目前服務之客戶，皆為知名之半導體廠。受到中美貿易戰影響，大陸客戶自 2018 年第四季資本支出開始略為放緩，不過，觀察客戶的動態，並無取消訂單跡象。朋億表示，近期客戶詢價機會已開始增多，預期今年第二季開始，遞延的專案將陸續招標。



朋億在半導體領域之營收由 2016 年度的 47%，提升至 2018 年度的 64%，其中又以大陸及台灣為主。由研調機構 SEMI 報告可知，2019 年晶圓廠設備投資將下滑 14%，然此衰退主要來自韓國市場，大陸及台灣市場並不看淡。



此外，SEMI 也提到：台灣因為擁有大規模晶圓代工和封裝基地，已連續第 9 年成為全球最大半導體材料消費地區，總金額達 114 億美元，而韓國、中國也緊追在後。台灣市場預估將成長 17 億美元，包括力晶、台積電 (2330)、華邦電(2344) 等皆有擴建之需求。法人預估，今年第二季後，洽談新訂單的機會將逐漸回流。由於在手訂單仍保持不錯的水準，加計 2020 年整體半導體設備市場預估來到 27% 之正成長，朋億近期於蘇州進行廠房擴建，以因應客戶需求。



為拓展業務廣度，朋億近年更積極切入難度更高的溼製程，隨著公司投入研發及認證，大陸客戶接受度已逐漸提升，後市可期。剝離廢液再生系統則與日本大廠合作，提供廢溶劑回收再利用的設備，客戶數陸續增加，廢溶劑回收客戶亦穩定下單，溼式製程設備及環保新業務，將成為 2019 年一大成長動能。

