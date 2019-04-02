朋億：近期感覺需求有回溫跡象 今年獲利有望優於去年

廠務設備、水、氣體、化學供應系統整合服務，以及濕製程工藝設備供應商朋億 (6613) 舉行法說會，針對今年營運展望，總經理許宗政提到，雖然中美貿易戰仍有不確定性存在影響，但近期感覺需求有回溫跡象，因此今年獲利應可在一定水準之上，且毛利率會比去年好。朋億主要產品為高科技廠務設備研發與製造，其次則是整廠水、氣體、化學供應系統整合服務，第三則是濕製程工藝設備，第四是減廢再生利用與節能環保系統統包服務，還有最近開始積極往水資源開發及回收整合服務。



該公司 2018 年營運表現亮麗，主因高潔淨度化學品供應與分裝系統設備出貨及工程服務的業績貢獻。以營收佔比來看，高科技製程設備和高科技製程工程佔了朋億大部分營收，前者 2018 年佔 60%，後者佔 34%，都較 2017 年成長。



若從朋億的營收區域來看，中國佔七成，台灣佔兩成，剩下一成為亞洲其他地區。兩岸面板廠及半導體大廠大都為朋億之客戶，2018 年受惠中國面板廠及半導體廠大幅擴增產線，來自面板廠營收佔比約三成，來自半導體佔比超過五成，半導體晶圓製造佔最大宗。



就營運數字來說，朋億坦言，營收與前一季有落差是產業現象。朋億總經理許宗政進一步解釋，目前朋億認列基本上是隨客戶建廠進度而定，今年獲利應可在一定水準之上。以在手訂單來看，毛利率約略比 2018 成長，詳細還是要依照案子判斷，目前以新建廠案為主。



但他也坦言，中美貿易戰仍有不確定性存在影響，朋億也看到目前在手訂單約略延遲，整體來看有回溫跡象，客戶還是有持續詢價動作，水氣化和濕製程設備約六成以上，工程設備略少。



至於中國客戶方面，許宗政提到，從中國晶圓廠擴張速度來看，中國晶圓廠擴廠速度積極，目前有望的案子相當多，SEMI 預估遇到中美貿易戰，減緩成長，不過貿易衝突減緩後 2019 可望恢復成長，2020 成長到 170 億，成長幅度相當驚人，產業趨勢來講，朋億今明兩年半導體展望，審慎樂觀看待。



另一方面，許宗政也透露，中國對 AMOLED 建廠也方興未艾，除中國品牌廠商對 AMOLED 面板需求增加，加上政府補貼政策誘因的激勵，這些都是朋億的機會。

