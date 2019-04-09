台股衝半年高 三大法人合買81.2億元 同步加碼大立光399張

台股今 (9) 日在台積電 (2330-TW) 及大立光 (3008-TW) 的交叉掩護之下，收盤指數收盤上漲 51.03 點或 0.47%，三大法人合計買超 81.2 億元，並同步加碼大立光達 399 張。

三大法人中，自營商買超 31.14 億元，投信賣超 1.56 億元，外資及陸資買超 51.62 億元。期貨部分，外資未平倉口數增加 4347 口，未平倉口數合計為 6 萬 7126 口。

外資今日集中市場買超個股分別為聯電、中信金、緯創、鴻海、華邦電、聯合再生、東元、第一金、台新金、國喬；外資今日集中市場賣超個股為新光金、國泰金、欣興、遠東新、華新、富邦金、旺宏、中壽、彩晶、台泥。

投信今日集中市場買超個股為華邦電、南茂、國喬、遠東新、晶電、臻鼎、上銀、友達、易華電、致伸；投信今日集中市場賣超個股為欣興、大成鋼、敦泰、玉山金、義隆、健策、南電、華航、智易、聯詠。

今天自營商在集中市場買超較多的個股為大同、彩晶、聯電、欣興、宏達電、聯發科、台泥、晶電、群創、華新科。今天自營商在集中市場賣超較多的個股為金像電、旺宏、仁寶、緯創、臻鼎、瑞儀、光磊、日月光投控、佳世達。

台股大盤今天創 6 個月來新高，證券分析師黃漢成指出，目前台股大盤技術線型格局偏多。同時，固然台股加權股價指數 1 萬 1000 點的壓力大，但是以目前的台股偏多走勢來看，不是看壓力區的點位，反而是要看支撐的點位。