歐股盤前─梅伊盼將脫歐期限延至6月30日 指數期貨走跌

英國首相梅伊希望將脫歐期限延至 6 月 30 日，國會週二將針對此事，進行辯論與表決；今 (9) 日歐股盤前，指數期貨走跌。

台北時間週二下午 2 點 44 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.30%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.11%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.30%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.29%。

截至發稿，上證綜指下跌 0.28%，深證成指上漲 0.44 %；南韓 Kospi 指數上漲 0.23%，日經 225 指數上漲 0.19%；台股收漲 51.03 點，至 10851.6 點。

美國企業本週起將陸續公布首季財報，市場靜待財報表現，以及美中貿易談判最新進展，昨日美股漲跌互見。

週一標普 500 指數收漲 3.03 點 (0.1%)，至 2895.77 點，連續第 8 個交易日收高；道瓊工業指數收跌 83.97 點 (0.3%)，至 26341.02 點；那斯達克指數收漲 15.19 點 (0.2%)，至 7953.88 點。

Refinitiv 預估，標普 500 指數企業，首季獲利恐下滑逾 2%，但從第 2 季開始，可望反彈。

美國總統川普的首席經濟顧問庫德洛指出，美中雙方已接近達成貿易協議，本週兩國官員將透過電話會議，繼續進行談判。

英國國會日前通過一項延長脫歐期限的法案，梅伊政府隨即提出延後脫歐期限至 6 月 30 日的動議，國會週二將對此進行辯論與表決。

值得注意的是，英國延後脫歐一事，仍須獲得歐盟同意；歐盟預計於週三 (10 日) 召開緊急峰會，在此之前，梅伊將與德國總理梅克爾、法國總統馬克宏等人會面，討論脫歐議題，爭取支持。