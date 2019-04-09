折疊手機普及化？Gartner：仍需多年時間

今年 2019 世界通訊展 (MWC)，與 5G 一同成為熱門話題的，便是三星和華為推出的折疊手機 Galaxy Fold 和 Mate X，不過 Gartner 市場數據分析師表示，折疊手機不會那麼快成為智慧型手機市場主流。

全球市場調查公司顧能 Gartner 週一預測，折疊手機數量將於 2023 年達到三千萬部，智慧型手機市占率將達 5%。

顧能研究總監 Roberta Cozza 表示人們將像智慧型手機那樣使用可折疊手機，但像是三星的 Galaxy Fold 和華為的 Mate X，需要「打開」螢幕來操作和打字，長期下來可能會造成螢幕刮傷。

她表示：「我們預計接下來的五年裡，折疊手機可能還不會成為市場主流，因為有太多未知的技術問題」

華為的 Mate X 市價 2600 美元，顧能推測這會是消費者猶疑購買的原因之一 (圖; AFP)

「除了螢幕的問題外，價格也是讓消費者卻步的原因之一，不過預計會隨著時間而降價，目前市場售價 2000 美元。不過折疊手機仍有許多需要考量的層面，即便是對最前衛的科技公司們來說也是如此。」

預計三星的 Galaxy Fold 將在 4 月 26 日上市，而華為的 Mate X 將在今年年中上市。但分析師表示，兩大廠的折疊手機不會那麼快接管手機市場。

顧能還預測手機製造商將考慮到消費者對折疊手機的評價，可能將在短期內改良可折疊手機的設計，

柯札說道：「一個產品要能夠攻佔市場，關鍵是產品的可用性，若能保證消費者的用戶體驗順暢簡潔，折疊手機勢在必得。」