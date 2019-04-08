中國經濟可望回穩 歐元區投資人信心創5個月新高

研究機構 Sentix 今 (8) 日公布 4 月歐元區投資人信心指數，在中國經濟可望回穩的情況下，該指數回升至去年 11 月以來新高。

4 月 Sentix 歐元區投資人信心指數，從 3 月的 - 2.2，升至 - 0.3，優於分析師預期 (-2.1)；雖然歐元區經濟依舊脆弱，但下行趨勢已有所放緩。

Sentix 董事總經理 Manfred Huebner 透過聲明表示，除了令人厭煩的英國脫歐之外，歐洲人所關注的，不外乎中美兩大強國的經濟發展。

Huebner 稱，北京當局採取的經濟刺激措施，效果已經顯現；此外，中美貿易談判，也持續進行中。

中國 3 月製造業採購經理人指數 (PMI)，從 2 月的 49.2 升至 50.5，不僅回到榮枯線之上，亦創 2012 年以來最大單月漲幅，市場對中國經濟成長趨緩的疑慮，也隨之緩解。

美國總統川普的首席經濟顧問庫德洛日前指出，美中雙方已接近達成貿易協議，本週兩國官員將透過電話會議，繼續進行談判。

英國脫歐歹戲拖棚，歷經 3 天會談後，英國首相梅伊仍無法與在野黨 (工黨)，達成任何協議；梅伊坦言，將脫歐協議交付國會通過的行動，已經失敗，近期內，該協議獲得國會支持的機率不高。

Sentix 數據亦顯示，4 月德國投資人信心指數，進一步下跌至 2.1，創 2012 年 8 月以來新低。