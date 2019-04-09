台灣欽泰涉詐貸案 泰山：對財務及業務皆無重大影響

泰山 (1218) 公司第三代家族成員詹舜淇開設的台灣欽泰國際公司，傳出涉嫌詐貸逾 10 億元，泰山持有台灣欽泰國際股票約 18.9%，而欽泰是泰山的通路客戶；泰山發言人江巍峰表示，台灣欽泰國際是獨立運作的公司，泰山持有欽泰股權不高，雙方是買賣關係，平均每月交易金額約新台幣千萬元，收款正常，對泰山財務及業務皆無重大影響。至於此事件是否衝擊今 (9) 日泰山股價走勢？值得留意。台灣欽泰國際與泰山之間是客戶關係，由欽泰向泰山買進八寶粥、仙草蜜及其他客製化產品，再出口至美國、東南亞、中國大陸等地，平均每月交易金額約千萬元。



而 2017 年中國欽泰曾爆發倒債疑雲時，泰山曾發表聲明指泰山與中國欽泰沒有關係，如今台灣欽泰又爆發詐貸案。根據檢調調查，台灣欽泰國際 2014 年至 2016 年底涉嫌偽造電子組零件訂單，向國泰銀行、華南銀行、第一銀行等多家銀行詐貸超過 10 億元，因欽泰國際有償還部分貸款，確切詐貸金額仍有待檢調釐清。



至於今早 (9 日) 傳出檢方訊後認為欽泰董事長詹舜淇以及詹舜淇妹妹詹雅琳涉有重嫌且有串供之虞，凌晨向法院聲請羈押禁見，至於詹舜淇父親詹信夫及方姓女員工分別以 20 萬元、5 萬元交保。



根據經濟部商業司資料，欽泰國際額定資本額 1 億，實收資本額 4,692 萬；公司代表人詹舜淇是泰山第三代成員，是泰山前董事詹雅琳哥哥，也是現任泰山董事長詹逸宏堂兄弟。



而泰山去年營運好轉，全年稅後淨利 4.64 億元，年成長 46.5%，毛利率 18.14%，每股盈餘 0.98 元，創 1992 年以來新高。日前董事會決議，每股擬將配發 0.8 元現金股利，創下自 1999 年以來、21 年股利新高水準。