泰山搶600億元茶飲料市場 再與「貢茶」結盟

泰山 (1218-TW) 繼去年與知名手搖飲料店合作，推出聯名產品「茶攤一條街」後，今 (1) 日再度擴大結盟攜手「貢茶」品牌，及連鎖手搖飲料品牌 COMEBUY 等業者，聯名推出冷藏包裝茶飲料系列，搶攻台灣年銷售達 600 億元的包裝茶飲料。

泰山去年首度與六角國際 (2732-TW)、日出茶太、水巷茶弄等業者，推出聯名飲品，在便利超商等通路銷售，上市 9 個月銷售超過 800 萬罐，營收超過 2 億元，今年更進一步廣邀各大手搖茶品牌一起加入。

今年泰山新盟友則為「貢茶」，貢茶目前在全球門市已達 1500 家，與泰山結盟後，可以透過零售通路，讓消費者在手搖飲料門市之外，也有機會可以喝到「貢茶」產品。

泰山副總經理雷松清表示，台灣飲料市場多樣化、飲料點心化，去年推出茶湯一條街後，把聯名品牌拉出，後續還要推出更多聯名品牌，跨界合作會是趨勢，今年不同品牌在每一季都會推出新品，因此銷量可望突破 1000 萬罐。

去年泰山財報營收 79.07 億元，年增率 2.86%，毛利率 18.12%，年增 0.78 個百分點，稅後純益 4.654 億元，年增 46.52%，每股純益 0.98 元，而 2018 年泰山飲料產品營收約 20 億元，成長幅度超過 10%。