〈龍邦營運展望〉持股6成將瑞助營造納入版圖 加速大台北地產開發 不排除加碼泰山

龍邦國際 (2514-TW) 近年進行多元化發展投資策略，積極投入雙北等都會地區不動產開發及營建事業，對營運成長中的瑞助營造加碼持股至 60%，龍邦 3 月營收也將納入瑞助營造營收；同時，不排除加碼投資泰山 (1218-TW) 企業。

龍邦在地產本業鎖定台北市、新北市及台中市等精華區土地，近期陸續購入台北市內湖區及大同區土地建案，內湖土地擬計畫興建廠辦大樓，大同區土地則參與都市更新合建分屋；另就先前取得台北市萬華西園路都更案，目前已整合相當規模且持續辦理都更審議程序中；位於台中市大坑土地案目前辦理都市計畫通盤檢討程序。

今年 3 月，龍邦旗下｢瑞助營造｣已獲利，龍邦增加持股 15%，持股比例提高到 60%，並正式納入子公司版圖，瑞助營造 2018 年承攬工程案量逾 120 億元，創成立 27 年來的新高紀錄。

龍邦持股 6 成的瑞助營造，為國內大型甲級營造廠，中華徵信 2017 年大型企業排名營造業第 8 名，知名工程包括 2017 世大運選手村暨選手餐廳、台北市和平籃球館、台北流行音樂中心、台中三井 Outlet Park 等。瑞助 2018 年營收 80 億元，每股稅後純益 2.5 元。

龍邦國際在專案金融投資方面，除持有穩健獲利傳產股泰山 (1218-TW)、大成鋼 (2027-TW)，並在景氣循環高點，陸續獲利了結部分長期持有的金融股，近兩年股利收入相當穩定，龍邦副總經理林尚良表示，看好全家便利 (5903-TW) 未來營運展望，因此投資泰山，目前持有泰山約 16% 股權，站在投資的角度而言，泰山是一個好標的，未來不排除繼續加碼。