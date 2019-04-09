全民退休投資實驗 這三家投信當選為萬人投資發行基金

金管會主委顧立雄去 (2018) 年底提出的「全民退休自主投資實驗專案」（簡稱「全民退休投資專案」），最終遴選結果終於出爐！經過近 1 個月的評選，推動諮詢小組今 (8) 日公布由安聯、國泰、群益等三家投信獲選，接下來這三家投信將為該專案各發行三檔退休金級別基金，供參與本專案的投資人做選擇並進行投資。

「全民退休自主投資實驗專案」於 3 月 27 日經推動諮詢小組第一階段遴選後，計有 8 家投信公司進入最後決選，進入決選的投信公司均在國內金融市場深耕多年，具備專業的資產管理與基金投資經驗，且對推動國人進行退休理財不遺餘力。

推動諮詢小組表示，最後勝出的安聯投信、國泰投信與群益投信，不僅在商品設計方面更貼近本專案退休理財的特性，同時也為本專案啟動的後續搭配退休理財教育，規劃了兼具深度與廣度的推廣措施，因而能夠雀屏中選。

這次獲選的三家投信，將分別發行依不同風險屬性設定的「目標風險類型」（積極、穩健與保守），或依據不同目標退休時間如 10 年、20 年、30 年所規劃的「目標日期型」等兩類基金，按照這三家入選投信公司的規劃，安聯投信與群益投信預定發行目標風險類型、國泰投信則預定發行目標日期型，各投信公司預計發行的基金商品需於 4 月中下旬完成提案。

身兼推動諮詢小組召集人的集保結算所董事長林修銘表示，本專案的基金不論是目標風險類型或目標日期型基金，都是以退休準備為目的的投資標的，重要的是讓大眾開始知道退休準備要趁早，愈早開始做準備，未來的退休生活也可望愈有保障。

林修銘強調，在這個投資專案中，主要推動的是以「定期定額、長期投資」的方式來做投資，才是符合退休準備的正確投資方式，也是這個專案推動的主要核心。

林修銘指出，「全民退休投資專案」預計於 4 月 11 日下午 5 時準時開放預約報名，這個專案初步規劃開放 1 萬個名額，參與這個專案的投資人，不但可以選擇以退休為目的的產品來做退休準備，更可享有包括免申購手續費、低經理費的投資優惠。