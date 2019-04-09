【台新投信】優先擔保高收益債擁「雙高雙低」優勢 超夯

金融海嘯後，全球債市收益率一路向下，目前尚低於長期平均，投資人渴求收益的心態濃厚，帶動高收益債成為國人投資債券基金的首選，占比高達近 5 成，其中，優先擔保高收益債具備「雙高雙低」優勢，成為債券市場新寵兒。台新優先順位資產抵押高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人邱奕仁表示，歐洲央行已表明將於九月重啟定向長期再融資操作 (TLTRO) 及美國聯準會最新點陣圖顯示今年恐不升息，而利率期貨顯示，市場預期今年 Q4 甚至會降息一碼，全球兩大主要央行趨向鴿派，加上中美貿易邁向和解，皆有利高收益債利差收窄，優先擔保高收益債將更為搶手。

邱奕仁指出，在「雙高」優勢上，優先擔保高收益債具備高積息能力及高性價比（報酬風險比）特性。根據 Bloomberg 資料， 2019/2 之全球優先擔保高收益債殖利率達 5.79%，大幅優於投資等級債的 1.92%，亦較新興市場主權債及公司債佳；另據統計，近 5 年來（2014/2/28 至 2019/2/28），全球優先擔保高收益債報酬風險比為 1.22，居各類債券之冠，顯示在相同風險下，優先擔保高收益債的報酬相對較高。

邱奕仁表示，在「雙低」優勢方面，優先擔保高收益債波動度較低、存續期間較短。據 Bloomberg 統計，近 5 年來（2014/2/28 至 2019/2/28），全球優先擔保高收益債波動率僅 4.12%，遠低於 MSCI 世界指數的 12%、美國標普指數的 11%，亦較全球投資等級債、全球高收債、新興市場公司債等為低；另據 Bloomberg 統計，優先擔保高收益債目前平均存續期間不到４年，較一般高收益債平均存續期間４.18 年低，顯示優先擔保高收益債對利率敏感度較一般高收益債低，長期趨勢呈現平穩向上。

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