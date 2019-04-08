【富蘭克林】投資人保持謹慎，資金持續由股轉債

EPFR 統計：資金連三週流出股票型基金、債券型基金今年以來持續吸金

儘管美中貿易談判樂觀預期與美中經濟數據提振全球股市表現，然投資人保持謹慎，資金連三週流出股票型基金，而債券型基金則持續吸金，依據研究機構 EPFR 統計 2019/03/28- 2019/04/03 基金資金流向顯示，股票型基金遭資金淨流出 77 億美元，各主要區域均呈現資金淨流出，美國股票型基金遭資金淨流出 16 億美元、流出幅度趨緩，日本股票型基金為資金淨流出 4 億美元，歐洲股票型基金為資金淨流出 27 億美元；整體新興市場股票型基金為資金淨流出 10 億美元，各新興市場區域多為資金淨流出，惟拉丁美洲逆勢吸金。(附表一)

富蘭克林證券投顧分析，美中貿易協商樂觀預期、美國就業穩健增長及中國降費政策利多齊聚，激勵第二季首週全球股市開紅盤，未來將關注貿易協議具體細節、景氣展望、企業財報與財測，消息面將牽動市場波動；在主要央行政策轉偏寬鬆與中國刺激政策發酵下，預期今年企業獲利年增率可望先低後高、漸入佳境，建議投資人核心部位靠攏全球債券型與新興當地貨幣債券型基金，防禦部位建議增持具內需導向、景氣防禦及高股利特性的公用事業類股，股票部位短線震盪仍視為漲多後的技術面調節，已進場者建議續抱，空手者可留意大中華、全球新興股、亞洲中小型股與美國生技及科技產業型基金逢低承接機會。

富蘭克林公用事業基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人約翰．柯利表示，公用事業類股獲利及股利配發穩定，未來 5~6 年公用事業類股的股利成長率可望處於每年約 4~6% 的範圍。儘管短線公債殖利率自低檔反彈、經濟數據改善可能壓抑公用事業類股評價面臨回調壓力，然而，聯準會暫緩升息下公債殖利率快速攀揚可能性不高，輔以美國景氣循環進入末升段可能增添市場波動，公用事業類股具備內需導向、景氣防禦及高股利特性，正面看待公用事業類股投資機會。

過去一週債券型基金獲資金淨流入 114 億美元、連續 13 週資金淨流入，且主要債券類型基金均獲資金淨流入：投資等級債券型基金獲資金淨流入 75 億美元，高收益債券型基金獲資金淨流入 13 億美元，新興市場債券型基金獲資金淨流入 13 億美元。(附表二)

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人麥可 ‧ 哈森泰博指出，伴隨著聯準會暫停緊縮政策，歐日及紐澳央行展現更寬鬆之意向，加上中美貿易協商可望有解，有助於資金流入具評價面優勢的新興國家當地公債；我們看好新興市場的多元投資機會，例如於投資級信評國家中，墨西哥、印尼和印度的兩年期公債實質殖利率攀至近幾年高檔，為難見的投資機會，而其他高殖利率市場如巴西政府推動退休金改革有助改善財政狀況、阿根廷政府積極穩定金融市場並致力於達到基本財政平衡的目標，則具備轉機題材。

亞洲股市外資動向：外資於多數亞股市場買超

受惠美中兩國採購經理人數據與美中雙方貿易談判進展之利多，新興亞股收高；過去一週外資於多數亞股市場買超，其中以韓股買超金額最大、獲外資買超 8.9 億美元。(附表三)

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦 ‧ 賽加爾指出，儘管印度大選面臨一些不確定性，但無論選舉結果如何，印度仍將繼續受益於長期成長驅動因素，包括有利的人口結構、基礎設施投資、城市消費增長和收入水準提高等，消費動能應有助於印度未來的發展，預計到 2030 年，其國內消費有望帶來 6 萬億美元的商機，我們看好其龐大內需所帶來的投資機會。

新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。高收益債券基金警語：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。

本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。

基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用 (含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站 (http://www.fundclear.com.tw) 下載，或逕向本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。



