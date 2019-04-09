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超狂！沙國石油公司發債 認購金額突破 750 億美元

Saudi Aramco 行政總裁 Amin Nasser。(圖：AFP)
Saudi Aramco 行政總裁 Amin Nasser。(圖：AFP)

沙烏地阿拉伯油品 (國營) 公司 Saudi Aramco 首度發行國際美元債券，原訂發債籌資規模約 100 億美元，目前市場瘋狂搶購之下，Saudi Aramco 已狂收 750 億美元債券發售訂單，反映投資者對優質債券的強烈興趣。

Saudi Aramco 發債是今年最受期待的債券交易之一，象徵石油巨頭首次涉足國際債市，初步發債規模約 100 億美元，共發行了六種債券，期限從 3 年到 30 年不等，目前 Saudi Aramco 債券已遭市場超額認購，狂收 750 億美元訂單，而最終定價和規模訂於週二 (9 日) 稍晚公布。

儘管沙烏地阿拉伯記者卡舒吉 (Jamal Khashoggi) 在沙國駐土耳其伊斯坦布爾領事館的衝突中身亡，一度引發國際關注與強烈譴責，國際資金一度出走。

然而，目前看來，投資人早已被沙國這家國營石油公司豐厚利潤深深著迷，並未在 Saudi Aramco 發債交易中望而卻步。

Saudi Aramco 債券發行殖利率可能與沙烏地阿拉伯主權債券的殖利率持平或更低，這個情況實屬罕見，反映投資者對優質債券的強烈興趣。

承銷銀行表示，10 年期債券殖利率將比美國公債高出約 1.25 %，而沙國債券殖利率約為 1.27%。傳統上，在高需求債券發行過程中，這些風險溢價會隨著發行過程推進而下降，這意味著 Saudi Aramco 可能會支付更低的價格。

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