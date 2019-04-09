超狂！沙國石油公司發債 認購金額突破 750 億美元

沙烏地阿拉伯油品 (國營) 公司 Saudi Aramco 首度發行國際美元債券，原訂發債籌資規模約 100 億美元，目前市場瘋狂搶購之下，Saudi Aramco 已狂收 750 億美元債券發售訂單，反映投資者對優質債券的強烈興趣。

Saudi Aramco 發債是今年最受期待的債券交易之一，象徵石油巨頭首次涉足國際債市，初步發債規模約 100 億美元，共發行了六種債券，期限從 3 年到 30 年不等，目前 Saudi Aramco 債券已遭市場超額認購，狂收 750 億美元訂單，而最終定價和規模訂於週二 (9 日) 稍晚公布。

儘管沙烏地阿拉伯記者卡舒吉 (Jamal Khashoggi) 在沙國駐土耳其伊斯坦布爾領事館的衝突中身亡，一度引發國際關注與強烈譴責，國際資金一度出走。

然而，目前看來，投資人早已被沙國這家國營石油公司豐厚利潤深深著迷，並未在 Saudi Aramco 發債交易中望而卻步。

Saudi Aramco 債券發行殖利率可能與沙烏地阿拉伯主權債券的殖利率持平或更低，這個情況實屬罕見，反映投資者對優質債券的強烈興趣。

承銷銀行表示，10 年期債券殖利率將比美國公債高出約 1.25 %，而沙國債券殖利率約為 1.27%。傳統上，在高需求債券發行過程中，這些風險溢價會隨著發行過程推進而下降，這意味著 Saudi Aramco 可能會支付更低的價格。