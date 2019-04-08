富達：通膨風險或將再現 美債殖利率可能上探3%

就在經濟成長放緩之憂引發全球範圍內的瘋狂債券買盤之際，富達國際的 George Efstathopoulos 心中所想卻是另一種風險，那便是出人意料的通膨。

這位掌管著一支過去一年業績超出 98% 同行的多資產基金的經理人認為，市場對於全球經濟成長前景過於悲觀，同時投資者對於通膨前景又過於樂觀，而實際上到今年下半年通膨可能就會浮現，從而促使全球主要央行重新考慮其當前的鴿派立場。

「市場對於那種鴿派論調有點興奮過頭，而且已經開始心生降息之想了，」Efstathopoulos 在新加坡接受採訪時說。美國經濟成長依然符合、甚至超出趨勢，理論上這可以為聯準會繼續推進政策正常化提供支持，「我依然認為下一步是升息而非降息。」

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隨著全球經濟成長降溫之憂使得投資者紛紛尋求將主權債券當作庇護所，從歐洲到日本，各國國債價格齊步上揚。澳洲和紐西蘭國債殖利率在 3 月份創出了新低，而與此同時，由於投資者認為聯準會恐怕有必要降息，美國國債殖利率曲線的重要一段也出現了倒掛，這種現象通常被視為經濟衰退的先兆。

Efstathopoulos 預計 10 年期美國國債殖利率年內最高可能觸及 3% 的水平，尤其是諸如歐亞採購經理指數和工業產值等關鍵經濟指標繼續向好的話，就更是如此。