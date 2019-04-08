【運達投顧】噴出、軋空、攻擊

◆盤勢分析

上週長假前說明本週起台股進入空頭不死多頭不止的軋空攻擊階段，以近日國際股市的發展來看台股軋空的走勢才剛要啟動，該如何掌握噴出行情的操作模式？重點分析如下：

1. 從 4/2-4/5 放假期間美股道瓊漲了 245 點、高科技股漲了 90 點，費半漲幅更大約 3%，道瓊與高科技股即將要挑戰去年的高點，而費半則是創歷史新高，可見美股目前維持多頭攻擊的型態，而且費半又是科技股的上游多頭領軍的跡象明顯，而亞股上週陸股也創波段新高，最弱勢的韓股則是持續反彈即將挑戰前高預計國際股市還會續創新高，因為全球關注的中美第九輪貿易談判 4 日在華盛頓落幕，川普隨後會見中國國務院副總理劉鶴，儘管川普並未宣布之後「習川會」時間，但本次磋商已在經貿協議文本等關鍵問題上達成新共識，川普甚至提到協議有望在大約四周內達成，台股在此背景下今天再創波段新高可見軋空的走勢正在啟動中，有利台股多頭延續到 4/17 的台指期結算。

2. 今天 4/8 起、4/12、4/19 這三天預計高達 400 多家上市櫃公司空單都要回補，上週台股空單不減反增高達 57.2 萬張，空單本周起進入被迫回補的高峰期有利個股開始走軋空，而外資在期貨多單仍有 5.97 萬口也是屬於高水位，從國際股市多頭的背景以及籌碼面的利多，外資在近期發動一波軋到頂的走勢。

3. 今天台股出量以跳空的方式再創波段新高，這裡已經開始有走噴出的跡象，所謂的噴出在一直拉高指數的空間因此權值股是重點，就結構來看搭配期貨結算台灣 50 是撐盤的重心，台股今天出現 1600 億元左右的大量，但之前提示台股所謂的大量是要比 11 月底的 1680 億元還要大，今天雖然出量但成交量都還在控制範圍內沒有量價失控問題，尤其台灣 50 今天連萬張都沒有可見權值股籌碼仍屬穩定且籌碼都還在法人手中，就台灣 50 的成分股來看還在低檔有補漲空間者第一是鴻海之前低檔我們就提示過上週漲了 15% 後期貨結算前還有高點，第二就是位階低的被動元件指標股國巨，半年線 340 元站上則是底部完成有走起漲的機會，當這兩檔位階低的個股都出現上漲也說明指數還有拉抬的空間。

4. 當高價權值股都還有高點時對於中低價股則有比價的空間，今天低檔股的輪漲落在與費半有關半導體相關個股如威剛華邦電，這也符合台股與國際股市接軌，目前中低價股仍在低檔者我們之前提示景碩 TPK 這兩檔個股今天都紛紛再創波段新高，可見還在低檔者仍有補漲空間且沒有追高的疑慮，接下來輪漲的低檔股還有宏達電華晶科中揚光立積等，當台股正在走噴出時往往個股一出量發動速度會很快所以等到上漲再來追都要提防會有追在高點的風險，所以這一波我們建議低檔買進的股票不要隨意短線操作以免抓龜走鱉，目前個股的波段攻勢會在本週一檔檔的開始啟動，在台股沒有爆出天量時對於台股的高點不須有太多預設立場，指數的噴出行情仍在進行中個股還會有高點可期。

※以上內容由運達投顧 蕭春源 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

