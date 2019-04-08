〈群益觀點〉美參眾兩院要幹掉OPEC 虛虛實實中油價上漲

狼來了，喊久了，大家就覺得虛晃一招，虛過於實，戲演得精彩萬分，但實際上卻都只是做做樣子而已，從二千年以來，美國的歷史中，已經多達十六集上演幹掉 OPEC 的戲碼，上週四由眾議院司法委員會通過了「幹掉 OPEC 法案」，美國共和與民主兩黨在很多的議案是持對立的立場，但在這個議題上則是同一個鼻孔出氣。

同一天兩黨又在參議院開啟了「幹掉 OPEC 法案」的立法程序，沙特通過各種華盛頓的關係向美國表態，如果美國通過該法案，則沙特就要考慮帶頭停止使用美元交易石油，而沙特在美國有一萬億的投資、美債持有 1600 億，也恐引發撤資潮，但這項法案還是需要美國總統同意才行，尤其是川普過去經常砲轟油價但也從來沒有發言說要廢掉 OPEC，使得整件事情變得很有看頭。

油價除了之前受到 OPEC + 可能減產至下半年以後的激勵而上漲，現今又黃袍加身，政治性的變數，使得油價的多頭火力更加的暢旺，整件事情涉及去美元化概念，對美元、黃金及非美貨幣會有較大的影響，也涉及到資產配置，一旦雙方兵刀相向，則沙特直接出脫資產將影響到美股、美債的走勢，當然最直接的還是油價本身。

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