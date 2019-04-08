【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

中美貿易談判取得實質進展，帶動上週美股四大指數同步上揚，台股於清明連假結束後開盤受到美股上漲激勵帶動呈現上漲，加上大立光於本週將舉行法說，市場期待大立光法說將有望釋出樂觀展望，帶動今日蘋概股及鏡頭類股走勢強勁，在蘋概股及美股上漲帶動下，推動台股上漲 0.9%。

《國際金融市場焦點分析》

中美貿易談判取得進展，早盤陸股受到激勵呈現上漲，加上白酒、豬肉及化工漲勢強勁，推升陸股漲勢，不過午盤後，市場賣壓出籠，加上 SHIBOR 隔夜拆款市場顯示目前資金緊俏程度略微增溫，導致券商類股走跌，此外，中美貿易談判可望達成協議也衝擊中國製造 2025 相關概念股走勢，在券商類股及中國製造 2025 相關概念股疲弱影響下，A50 指數由紅翻黑呈現下跌。

《國際商品市場焦點分析》

以沙烏地阿拉伯為首的 OPEC + 持續超額減產，同時美國對伊朗及委內瑞拉的原油出口加重制裁，均對供給產生干擾，另外，美中貿易談判帶來樂觀預期持續推升股市，風險偏好改善有有助於油價多方，上週五美國公布非農就業報告優於預期，也減緩了經濟衰退風險的憂慮，WTI 期貨受到支撐由黑翻紅突破 63 美元，布蘭特原油期貨也正式站上 70 美元大關。

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