別擔心銅產量大舉擴增百萬噸 2023年前還有供需缺口27萬噸

儘管 2023 年前銅產量預期將增加 100 萬噸，但在需求增加下，大宗商品研究調查機構 CRU Group 預估，未來四年，仍將產生 27 萬噸的供需缺口。

本周銅業在聖地牙哥舉行 Cesco 會議，產業分析師和銅業公司高層雲集，普遍看好未來銅價上漲，尤其被視為銅礦石市場關鍵指標的銅精礦，市場供需緊張的情形可能長達至少五年，摩根士丹利和麥格理等均將銅業股列為首選的金屬股。

BMO 資本市場商品總編輯科林漢密爾頓表示，我們正在尋找一個經典的資源周期，儘管目前目前銅需要不大，但是許多大案將 2022-2023 期間展開 - 可能在我們之後不得不推動一些替代。“

截至 2017 年底，紐約銅期貨交易量達到三年多以來的最高水平。此後不久，自 2016 年經濟低迷以來一直擱置的大型銅項目進入建設階段。

英美資源集團在秘魯的 Quellaveco 礦山預計 2022 年起增產；泰克資源公司擴建其位於智利的 Quebrada Blanca，也預計 2021 年起生產；此外，兩個大型項目 First Quantum Metals Ltd. 該 Cobre Panama 礦山更早在今年便已開始生產。

CRU 預估銅市場 2021 年起供需將出現缺口。(來源：Bloomberg)

Cesco 會議中，CRU 集團調整銅市場供需的預測，預期今年和明年市場仍將小幅供過於求，但到了 2023 年前供需缺口將達 27 萬噸。

儘管市場仍擔憂全球經濟放緩和貿易摩擦，但供需出現缺口的前景則支撐目前的的銅價，戴維森預期，今年底銅價每磅將來到 2.86 美元左右，接近目前的 2.89 美元，未來兩年基本保持不變；而 CRU 則預期，2023 年銅價將來到 3.30 美元。

銅價從去年的高位回落，減緩了填補短缺所需的額外項目的發展速度。戴維森表示，董事會可能需要更高的價格才能批准其他項目。

摩根士丹利上月底將銅礦股列為季度報告中金屬股中的首選股，預計今年市場就會出現 40.6 萬噸的供需缺口，明年達到 18.7 萬噸的，並樂觀看待銅價，今年底明年初將突破每磅 3 美元。

麥格理短期內也對銅價的前景維持中性至溫和看漲，預計未來兩年將出現銅的供需將出現小幅缺口。