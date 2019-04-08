【華冠投顧】台股再創新高!個股繼續放煙火!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 2442 新美齊、8213 志超、3346 麗清、4426 利勤、2368 金像電。

台股盤勢分析:

煙火秀 12

台北股市早盤上漲 + 55 點開出，在台積電的領軍攻擊下；加權指數震盪走高，終場上漲 + 96 點作收，收在 10800 點，成交量 1559 億。

在結束清明四天連假後，這個『煙火秀』的行情；不但沒有結束，反而更加驚彩。休假期間，受到國際股市持續上漲的激勵，加權指數今天已經重返 10800 點。台股也從 1/4『破底翻』至今，指數大漲約 1500 點；甚至還有投資人問：『這波是回升嗎?? 回升大多頭行情??』。對於這樣的問題… 記得先前 3/8『攻守交換』後，武傑強調台股在結構上已經走到『噴出段』。也因此… 在面對『噴出段』的結構，籌碼面的轉換，會大過於壓力的預估。今天指數已經來到 10800 點，未來 10800 點 - 11000 點，將是空方的最後防線；也許有可能噴過頭… 但是心態上，我不會用回升大多頭來看待。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

4426 利勤、3293 鈊象、3338 泰碩、6150 撼訊、5439 高技、3346 麗清、3037 欣興… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

5432 達威、3147 大綜、3004 豐達科、6111 大宇資、6669 緯穎、1795 美時… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。