【華冠投顧】三大法人買超99.5億元，台股站上10800點!

台股休假期間，美股上漲，受此激勵，開高震盪，收盤時指數漲 96 點，漲幅 0.89%，以 10800 點作收，重回 10,800 整數關卡，成交量放大 1,556 億，價漲量增格局。

盤面結構方面: 電子股漲 1.57%，為盤面主流，金融股跌 0.14%，傳產股漲 0.27%，OTC 指數漲 0.83%。權值股方面由蘋概三王領軍，其中大立光 (3008) 將於本週四 (11) 舉行法說，股價漲 50 元，4600 元作收，台積電 (2330) 將於下週四 (18) 舉行法說，股價大漲 6.5 元來到 253 元作收。鴻海 (2317) 漲 0.62%，82.4 元作收。強勢股方面: 智擎 (4162)公司授權夥伴法國 Nanobiotix 取得 PEP503 歐洲合格產品認證，得以在歐盟上市銷售，股價跳空漲停鎖死慶歡。永冠 - KY (1589) 風電等能源類訂單持續升溫，法人買，股價漲停突破 80 元關卡。麗清 (3346)新單挹注獲利，加上技術面偏多，，股價衝上漲停 42.8 元。鈊象 (3293)去年每股大賺 12.51 元、擬配息 11 元，股價漲停 220 元。訊芯 - KY (6451) 3 月營收登歷史第三高，創 50 月來新高點，Q1 淡季逆勢攀次高，衝上 138 元漲停，再改寫波段高價。和鑫 (3049) 3 月營收月增 54.33％，年增更高達 142.76％，寫下四年來單月新高紀錄，第一季營收季增 33.12％，淡季不淡，股價漲停。晶電 (2448)加碼布局 Mini LED，認購葳天私募普通股 1 萬張，法人聯手買超，激勵股價衝上漲停。新鉅科 (3630) 3 月營收月增 43.61%、年增 307.90%，激勵股價觸及漲停 104.5 元。其他尚有同亨 (5490)，興采(4433)，新漢(8234)，泰碩(3338)，中探針(6217)，艾笛森(3591)，金像電(2368) 等亮燈漲停作收。

台股多方掌控，漲勢看支撐，在支撐沒被跌破前，大家不必預設高點，持續買飆股賺飆股輕鬆賺就對了!

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