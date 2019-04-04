華爾街：只要投資人看多5G 半導體類股就會一路創高

半導體股票正在飆升。在野村證券開始對晶片製造商英特爾 (INTC-US) 和 Advanced Micro Devices (AMD-US) 給予買入評級後，今年以來，VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH-US) 上漲近 30%，創下 52 週新高。

儘管包括 Nvidia (NVDA-US) 和 Micron (MU-US) 在內的一些個股在過去 12 個月內仍然下跌，但許多知名的半導體個股今年以來的漲幅也令人十分印象深刻。

BK Asset Management 外匯策略總經理 Boris Schlossberg 週三 (3 日) 表示，如果投資人對 5G 的前景保持樂觀，預計第 5 代無線網路協定有望提升半導體的整體需求，該類股可能會有更長期的上行空間。

Schlossberg 表示，「市場正在大力押注 5G 和數據傳感器的持續多頭，」「我認為，如果這個押注奏效，情勢將會完全不同。物聯網和晶片基本上是各種設備的核心，真的可以產生比想像中更廣泛、更大的需求。所以它們確實將成為 2019 到 2020 年的主流，就能突破之前的高點。」

他補充說，他「肯定」將晶片股「一網打盡」，但即使長期看好，他寧願等待回調的機會。

不過 Newton Advisors 的管理主管和創始人 Mark Newton 並不樂觀，「我不喜歡這個類股，」他說道，「有幾個原因讓我覺得它們在技術面上缺乏吸引力。」

首先，這位技術分析師指出，VanEck Vectors Semiconductor ETF 自年初以來已經上漲了 35%，從 1 月 3 日的 82.64 美元漲至 4 月 3 日高點的 112 美元。

與此同時，Newton 指出，「動能逐漸開始停滯不前。」他指的是 ETF 的衡量買賣壓力的相對強勢指標 (RSI)。

他說，RSI「在 2 月和 3 月走高，」「所以我們正在接近前期高點，但動能並沒有跟上。這往往是個建議暫時獲利退場的警示信號。我認為上漲空間有限，大概是 3% 至 5%，所以我不會進場買進。」

VanEck Vectors Semiconductor ETF 週三收盤漲幅超過 2%。