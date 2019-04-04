瑞銀：蘋果 2020 無法推出 5G 手機

儘管蘋果希望在 2020 年推出 5G iPhone 型號，瑞銀分析師 Timothy Arcuri 週三 (3 日) 發布一份報告稱，蘋果明年 (2020 年) 無法推出 5G iPhone 的可能性越來越大。

Timothy Arcuri 週三表示，蘋果公司沒有明確的 5G 數據機晶片選項，這是蘋果推出 5G iPhone 的關鍵元件。

蘋果 (AAPL-US) 對於晶片製造商選擇困難重重，高通與蘋果之間的專利大戰，迫使蘋果從 iPhone 7 開始的機型皆不再採用高通的晶片，iPhone XS 和 iPhone XR 系列都轉向英特爾採購晶片。

目前蘋果主要的合作夥伴是英特爾，但英特爾計劃在明年年底才會推出 5G 晶片，瑞銀並不看好英特爾能在期限前完成並及時為 2020 年 iPhone 提供 5G 數據機晶片 (並具向後兼容 4G)。

除非英特爾能夠加速推出 5G 晶片，否則蘋果將陷入困境。

聯發科和三星都是可能的製造商，但瑞銀表示，聯發科 5G 晶片效能不符合蘋果高標準，三星可能技術上能提供符合蘋果期望的晶片，但是蘋果實際上並不希望與三星合作開發此元件。

華爾街分析師表示，瑞銀 (蘋果實際上並不希望與三星合作) 的論點薄弱，因為迄今為止，蘋果對在其設備中使用大量三星製造的零組件，而且並未表現出任何不安，包括三星獨家吞下 iPhone X OLED 螢幕訂單。

早前外媒消息傳出，三星已經在近日以供應產能不足為由，拒絕了蘋果對 Exynos 5100 5G 數據機晶片的購買。

三星一名主管表示 :「蘋果向三星 LSI 部門詢問了 5G 數據機晶片的採購。但是該部門已經回應蘋果，5G 數據機晶片供應量不足。」

此外，瑞銀分析師認為，蘋果實際上將 2021 定位為 5G iPhone 首次亮相的第一年，但這一目標也代表著蘋果的技術障礙。

瑞銀擔憂，2020 年缺少 5G iPhone 有可能會影響蘋果近期手機銷售，但考量到蘋果的大量安裝基礎、彈性替換需求和服務計劃，仍對蘋果長期前景持樂觀態度。

瑞銀將蘋果股票的目標價格設為 215 美元，比目前的 194 美元交易水平高約 10%。