宏洲報價首漲 利差擴大 3月業績嗨 Q1 EPS估挑戰0.5元

原油價格持續上漲，攀 5 個月高點，紡纖業者具價格上漲題材。據悉，宜進 (1457) 集團旗下 POY 原絲業者宏洲 (1413) 上月開始進行今年第一波價格調漲，平均報價上漲 1 元，來到每公斤 39 元台幣，漲幅 2.6%，3 月業績可望繳出佳績。此外，因去年底的高價原料跌價損失在今年前兩月已經認列完畢，3 月起報價調漲，帶動利差擴大，法人預估首季 EPS 上探逾 0.5 元，可望優於上季，年增率上看 3 成，榮景再現。



宏洲在宜進入主之後打團體戰，營運也蒸蒸日上，去年受惠於油價大漲，上游的 EG 與 PTA 價格上漲，宏洲反映原料成本增加，報價上揚，帶動業績一波高成長，累計全年營收 36.74 億元，年增 16.22%，營業利益跳增到 1.99 億元創高，年增 63%，EPS 1.83 元。



儘管因打消累積虧損，董事會決定今年仍不配息，但累虧已經降低到 1.84 億元，今年營運持續正向發展，如無意外，今年可分配盈餘即可恢復正數，明年可發放股利，同時每股淨值將回升到票面以上。財報顯示，宏洲至去年底每股淨值達 8.58 元，逐步回升中。



而去年第四季國際油價崩跌，導致宏洲高價原料庫存增加，在今年 1、2 月提列跌價損失，使業績下滑，不過此一影響已經結束，3 月份恢復正常，且有產品報價 3 月初展開新一波的調漲，利差擴大，營收與獲利都有長足進步。此外，宏洲業外還有資產租賃收入，每月約貢獻 250 萬元台幣，小帳加一，因此法人看好首季營收獲利，EPS 估 0.5 元以上。