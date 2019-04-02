大摩看空今年 Wilson：獲利衰退 降息2碼也沒用

摩根士丹利分析師 Mike Wilson 堅持看跌美股，認為企業獲利衰退。

他週一表示，「企業獲利衰退是真實的，這錯誤不是因為去年 Fed 緊縮政策造成的，而是財政刺激措施的時機，讓去年經濟過熱。」

摩根士丹利首席美股分析師 Wilson 一再警告，未來幾年投資者可能陷於「滾動熊市」。今年 2 月時他表示，蓄勢已久的獲利衰退期已經到了，但投資者當時還太樂觀。

事實上，今年迄今市場一直洋溢樂觀情緒，S&P 500 創下 1998 年最好的開年表現，第一季漲幅 13.1%，為 2009 年以來最強季度表現。

週一美股因強勁的製造業數據和中國數據令人放心而上漲，但這無改變 Wilson 的看法，他仍認為 S&P 500 年底目標 2750，未來 12 個月獲利預期將下降約 5%，他將此歸咎於利潤壓力，這一點自勞動市場、資本支出和庫存狀況可見端倪。

Wilson 警告，「風險就是，獲利衰退轉換成企業行為的變動，而這會導致經濟進一步放緩。」

「Fed 就是察覺到這點，所以才會積極得轉為鴿派立場，甚至暗示下一步行動可能是降息。」

「他們事實上很擔心，去年第四季的信心相當疲弱，他們想確保沒有陷入經濟衰退。」

Fed 三月示意今年不會再升息，但沒有提到降息的必要性，去年 12 月時 Fed 尚且認為 2019 年適合升息 2 次。

美國川普總統和首席經濟顧問 Larry Kudlow 呼籲 Fed 降息，甚至認為要降息 50 個基點，但 Wilson 認為這不會改變獲利的狀況。

根據《CNBC》調查，Wilson 是 2018 年預言最準確的華爾街分析師，過去一年他發布了一連串 S&P 500 和獲利表現的利空看法。