波音延遲上交更新報告 FAA：仍需更多時間來檢測飛控系統

波音原預計在 3 月 29 日前，上交給美國聯邦航空管理局 (FAA) 一份針對 737 MAX 兩起客機失事的 MCAS 飛控系統更新的最終報告，然而波音改口表示，將在未來幾周才能上交給美國聯邦航空管理局這份更新報告。

FAA 說：「波音需要更多時間來完成對 737 MAX 客機的檢測，以確保所有問題都已經解決，直到飛控系統等軟體扎實的更新以前，當局不會核准通過對波音的審查。」

對此波音則表示，工程師正為與前兩起空難相關的失速防禦系統，安裝必要更新，但需要更多時間才能完成。

波音在一封電郵裡說道：「我們正努力達到當局要求的所有檢測，預計將在未來幾周完成，安全是我們的首要任務，我們將採用更有條理的方法來開發和測試 MCAS 的更新，以確保我們做好萬全準備。」

MCAS 系統故障

在第一次墜機事故中，用於增強機動力的安全計算系統 MCAS，由於傳感器故障而反覆試圖壓下獅航客機機首，在第二次衣索比亞航空失事時 MCAS 系統也被啟用，最後卻都造成悲劇。

波音已經花了幾個月與監管機構合作，來改進這項飛控系統，使用電腦模擬和飛行測試進行檢測，但事實證明，更新系統比他們原先預想的要複雜許多。

這消息對預期波音客機會很快重新啟航的投資人來說相當不利。在紐交所收盤後，波音下跌不到 1%，來到 388.97 美元。自衣索比亞航空失事以來， 波音的股價下跌了 7.3%，是道瓊工業平均指數成份股中，表現最差的股票。

據報導波音雖然會很快上交更新，但延遲的消息可能會對這家芝加哥製造商的收益和仍持續使用 MAX 客機飛行的外國航空公司造成影響。

對此評論，波音發言人沒有立即回覆。