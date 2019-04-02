美元資產占全球外匯存底比重創近5年新低

國際貨幣基金組織（IMF）最新發布的數據顯示，2018 年第四季全球外匯存底總額增加至 11.4 兆美元。這些外匯存底不包含 Fed 持有的美元計價資產，如美國國債和抵押貸款支持證券（MBS）。

不過，以美元資產計價的外匯存底規模下滑至 6.62 兆美元，美元資產在全球央行外匯存底的比重下降至 61.7%，連續第三個季度下滑，接近五年來新低。

在這期間，歐元、日元和人民幣在外匯存底比重都有所上升。特別是人民幣的外匯存底比重已上升至 1.89%，超過澳元的 1.62% 和加元的 1.84%，創下 IMF 自 2016 年 10 月報告人民幣資產外匯存底數據以來的最高水準。

下圖為不包含美元和歐元的各國貨幣在外匯存底中的比重（美元及歐元合計比重 82.4%）。可以看到日元比重從 2014 年的 3.6% 上升至 2018 年底的 5.2%。而人民幣納入 SDR 後，「其他貨幣」的比重有所下降，人民幣比重開始上升。

分析師表示，人民幣資產在全球央行外匯存底的比重上升，反映出 2016 年底人民幣納入 IMF 特別提款權一籃子貨幣後，全球央行對持有人民幣資產的興趣增加，對美元的依賴有所降低，有利於促進外匯存底資產多元化。

高盛外匯策略師 Zach Pandl 也提到，目前許多外匯存底規模較大的央行都開始出現去美元化的趨勢，中國也正在努力讓國際間的交易和外匯存底多使用人民幣，不過也有其他因素可能導致外匯儲備的多樣化，拋售美元資產。

近年來，去美元化浪潮已愈演愈烈。包括中國、日本、俄羅斯、土耳其等國的央行都在大舉拋售美債。

特別是俄羅斯，在去年還進行「清倉式」的拋售美債。2018 年 5 月，俄羅斯退出美債主要持有國之列，當時該國持有美債規模從 487 億美元驟降至 149 億美元。

本周一，俄羅斯央行更表示，截至去年 9 月底，美元占其外匯存底的比重為 22.6%，低於前一年同期的 46.2%。而人民幣占其外匯存底 14.4%，高於 2017 年 9 月底的 1.0%。

美元霸主地位未來十年恐無法撼動

美元作為全球外匯存底的主導地位，是以美元計價的金融資產（美國公債、公司債券等）的數量決定，這些資產是除 Fed 以外的全球央行持有的外匯存底。

當各國央行減碼美元資產，買入以其他貨幣計價的資產時，美元作為全球外匯存底的比率就會下滑。

不過因為美國債券市場的流動性和穩定性，最近半個世紀以來，美元一直是世界上大多數央行首選的外匯存底資產。

而這樣的情況為美國創造出優勢，因為對美元計價資產的需求，降低美國融資成本，以及較無顧忌的上調預算赤字，因貿易夥伴們將美元投入了美國政府債券市場。

