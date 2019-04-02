〈分析〉中國13兆美元債券市場新里程碑 料推升債券活躍度

人民幣計價的中國國債和政策性銀行債券，昨 (1 日) 起成為全球主要指數的一部分，代表中國金融市場的開放又邁向新的里程碑，分析師預計，這也將使人民幣的需求更大。

人民幣國內債券市場規模，預估為 13 兆美元，是僅次於美國及日本之後，全球第 3 大債券市場。未來預計將以 20 個月分階段完成，部分分析師估計，可吸引全球近 1500 億美元資金流入。

發生了什麼？

彭博巴克萊全球綜合指數 (Bloomberg Barclays Global Aggregate) 自 4 月 1 日起，將將增加由中國政府和所謂「政策性銀行」所發行的 364 種債券，以下是指定包含在指數中的債券明細：

中國政府—159；

中國國家開發銀行—102；

中國農業發展銀行— 58；

中國進出口銀行—45；

據報導，當債券完全加入全球基準指數時，中國在指數中的權重將增加至 6% 左右，人民幣將成為第 4 大組成計價貨幣債券。

在此之前，相關債券的活躍度已在上升。又以國家開發銀行發行的金融債流動性最佳，今年 3 月日均交易量達到約人民幣 2276 億元，創下至少 2017 年來的峰值；3 月政府公債日均成交量為約 644 億元，也是去年 11 月以來最高。

預計帶來何種影響？

儘管規模龐大，但中國債券並未被全球投資者所擁有。分析師估計，外國持有的中國債券僅占全部規模的 2%。

澳新銀行亞洲研究主管 Khoon Goh 在週一的報告表示，在這些債券中，以中國政府公債獲外資購買所占比例最高，但也只接近 8%，但這仍然「非常低」。相較之下，美國公債為 35%，而, 國政府公債也有 28%。

而在納入彭博巴克萊全球綜合指數後，情況將有所改變，此一指數受到全球資產管理公司的廣泛追蹤，代表這些資產公司將會調整持倉，並納入更多的中國債券。

不僅如此，其他幾家主要指數提供商，也在考慮將中國債券納入基準指數，如 J.P. 摩根新興市場政府債券指數和富時世界政府債券指數。

BlackRock 董事總經理兼亞洲固定收益主管 Neeraj Seth 週一表示，將中國債券納入各種指數，將有助推動中國進一步改革金融市場。

他說，更多的金融業開放、管理信貸風險的改革、以及在岸衍生品市場的更多發展，所有這些持續下去，將為指數納入以及外國投資人進入市場，進一步鋪平道路。

對人民幣有何影響？

更多外資購買中國資產，將意味著對人民幣的更大需求。

澳新銀行的 Goh 估計，如果這些指數都將中國債券納入，中國將獲得多達 2750 億美元的外國資金流入，這將有助於增加人民幣在全球央行持有的外匯儲備中的比例。

如果沒有這樣的資金流入，中國人民幣將面臨壓力，因為預計中國內部的結構性變化，會減少現在的經常帳戶盈餘。摩根士丹利在 2 月份的一份報告中預測，今年中國的經常帳戶可能會變成赤字，中國前一次經常帳赤字是 1993 年。

Goh 表示，考慮到未來幾年外國投資組合流入的結構性增長，將幫助人民幣繼續獲得支持。

摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強繼續看好中國資產的吸引力。他指出，長期以來，中國經濟增長和國內債務融資對國際資本的依賴程度較輕，中國已經歷了多年的高速增長，目前已積聚了大量上市公司，債券市場也已躍居全球第二，人民幣資產的底層基礎豐富。

邢自強認為，今明兩年還可能發生諸多促進外資流入的催化劑事件。