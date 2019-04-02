退出核協議將滿周年 美國擬擴大對伊朗制裁

美國總統川普政府的一位高階官員在周一 (1 日) 向媒體表示，美國政府正在考慮對伊朗採取進一步制裁，並將針對以往伊朗未受打擊的經濟領域部門，美國政府希望在未來幾週內採取額外的制裁措施。

該名官員表示，美國政府的目標是在美國於去年 5 月份退出 2015 年伊朗核協議，並下令再次對伊朗進行制裁後的一周年實施新的制裁。

「我們只是希望持續寒蟬效應。」這位官員表示。「我們希望企業繼續認為與伊朗做生意是一個糟糕的想法。」

「我們在周年紀念日之際做得越多越好。」這位官員說道，同時也補充表示，要實施這些制裁需要一點時間，美國財政部正在進行相關的研究與討論。

美國實施制裁的方式之一便是禁止所有伊朗進口石油，目前美國政府項 8 國提供豁免。不過，這樣的情況很可能會在這次新一波的制裁中有所改變。

該名官員認為，美國有能力靠美國國內石油產量來補足伊朗石油的缺口，甚至不去給予這些豁免。「我認為，這就是我們前進的方向。」他表示。

減少豁免國家的數量將更大幅的限制伊朗的石油出口。美國在早先設下了要讓伊朗石油出口減少至零的目標，該官員重申，這樣的表示目標並沒有改變。

歐亞集團 (Eurasia Group) 的美國地區分析師在今年早些時候曾表示，在目前獲得豁免的國家中，中國、印度、日本、韓國和土耳其等國可能會在今年 5 月豁免到期後繼續得到豁免權，不過義大利、希臘和台灣則可能從目前的豁免名單中刪除。美國目標將伊朗的原油出口縮減到每日 110 萬桶左右。