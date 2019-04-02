〈每日外資外匯觀點〉全球經濟放緩 資金流向非美受限 美元多頭氣勢正盛

儘管周一公布的美國零售銷售數據不如預期，但在營建支出及 ISM 製造業指數優於預期下，加上美債殖利率走強，支撐美元指數反彈力道，力守在 97.3 之上；周二市場將關注美國耐用品訂單數據公布。

從技術面來看，美元目前依舊維持上行趨勢，4 小時 K 線圖顯示多頭排列，有機會測試前高 97.71，初步下檔支撐位於 97.10 水平附近。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

外匯網站 FX Charts 分析師 Jim Langlands 表示，美元兌多數主要貨幣目前受到良好買盤支撐，看漲美元指數的走勢，建議逢低買入美元兌日元。

另一方面，Langlands 認為，歐元兌美元看似回測 1.1175 低點，一旦跌破，將進一步下探 1.1100，建議做空歐元兌美元。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

Amplifying 全球外匯資本創辦人 Greg Gibbs 指出，最近幾周，美元走強導致美國國債和全球債券殖利率下降，而在全球經濟放緩的前景下，資金流入美國以外的資產受限，使得美元似乎重新取得主導地位。

Gibbs 並表示，歐洲央行上月跟進美國轉為鴿派，預計歐元區利率將維持低檔，如此將可能導致歐元前景走軟。而根據彭博統計，歐元兌美元今年以來下跌 2% 左右，歐元兌多數 G10 貨幣今年以來也都呈現下滑態勢。

英國議會周一就脫歐方案舉行第二輪「指示性投票」，再次否決了所有脫歐的替代方案，衝擊英鎊兌美元周二亞洲盤一跌下跌近 90 點。三井住友銀行駐紐約分析師 Tsuyoshi Shimomura 指出，在英國議會否決英國脫歐計畫後，英鎊賣盤正居於主導地位。