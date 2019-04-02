投資大師霍華馬克斯：資本主義才能創造最大的餅 並維持經濟繁榮

曾被《Barron’s》雜誌推舉為「華爾街最受青睞的大師之一」的投資大師霍華馬克斯 (Howard Marks) 於最新發布的投資備忘錄中表示，在過去 10 到 20 年間，不斷推升的經濟浪潮已經無法帶領所有船隻，資本主義雖分佈不均，卻能為國家和人民帶來更大的收益。

馬克斯說道，社會和經濟的趨勢持續引領經濟不平等，民粹主義也因而的興起。引用全球最大避險基金集團 Bridgewater Associate 創辦人 Ray Dalio 的說法，財富的差距，特別是伴隨著價值觀的差異，導致衝突加劇。而在政府當中，這種差異則體現在左翼民粹主義者 (社會主義) 和右翼民粹主義者 (資本主義) 上。右翼民粹主義者不知道如何很好均分大餅，而左翼民粹主義者則不知道如何做大這個餅。

馬克斯在備忘錄中認為，美國今天大部分成就內容可以歸功於資本主義。簡而言之，他認為資本主義制度能創造最大的餅，並持續讓美國成為世界上最大的國內生產總值 (GDP) 和人均國內生產總值最高的國家之一。只有資本主義才有可能使這個餅繼續成長。很明顯，非資本主義制度並不能實現經濟成長和繁榮。

不過顯然，在資本主義之下，不是每個人都得到同樣大小一塊餅。馬克斯引述前英國首相邱吉爾的話表示，在資本主義制度下，那些更聰明、更有才華和更勤奮的人，還有那些天生擁有財富的富二代或富三代獲得更多。前三者通常被認為是有效創造更大財富的方式，第四者則不是，這也是最充滿爭議的一個。資本主義所產生的收益與好處為那些更聰明、更有才華和更勤奮的人提供了機會，最終也帶領國家獲得更大的收益。

馬克斯認為，資本主義是保持經濟繁盛的最好方式，同時，企業也必須負起責任、確保員工所得的增長和公平。他認為，若政府機構拒絕像亞馬遜這種大型企業的設廠，或是對豪宅豪車課更多稅，都不會是解決經濟問題的良方。