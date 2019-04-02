電子菸商機無限 引爆百年菸業革命

電子菸近年成長趨勢飆升，台灣科技廠商擁有良好的電子製造業基礎，能否透過既有優勢，在電子菸市場中創造出優勢競爭力，為產業供應鏈創造最大價值，電子菸背後的現象與產業邏輯，是提供投資人解讀台灣廠商供應鏈的重要關鍵。

最新一期《財訊》雙週刊以百年菸業革命為題，解析暴紅的電子菸現象，分析背後的產邏輯。

財訊指出，電子菸流行市場不限中、日、韓等亞洲國家；在美國，一支售價 35 美元的 Juul 品牌電子菸，因為時髦外型，在廠商緊追潮流的宣傳包裝下，大受年輕世代歡迎。媒體甚至創造新字回應熱潮，學生族群不稱抽 Juul 是「smoking」，而是稱為「Juul ing」；在美國，「Juul」幾乎成了電子菸的代名詞。

因此，當 Juul 電子菸公告毛利率 75%，一年營收可達 20 億美元時，奧馳亞集團 (Altria Group；菲莫國際母公司) 立刻投資 Juul 128 億美元，收購 35% 股權；換句話說，一家只成立三年的獨角獸公司 Juul，市值已經來到 380 億美元，為新台幣為 1.14 兆元，超越鴻海 (2317-TW) 1 兆元市值。

全球第一大傳統菸草商菲莫國際 (Philip Morris, PMI) ，2018 年引爆傳統菸草業的破壞式創新，推出外型簡約的 IQOS 電子菸，除潮流外型，明星效應的發酵更在中、日、韓等亞洲市場掀起一陣排隊風潮，電子菸市場已為傳統菸草工業拉下革命序幕。

除亞洲市場外，2017 年號稱「電子菸界 iPhone」的電子菸品牌 Juul Labs 也迅速竄起，在兩年內狂掃菸業市場，於 2018 年躍升為電子菸龍頭，市佔率高達 72%，在被菸草巨頭 Altria 收購 35% 股權後，市值大幅飆升至 380 億美元 (約 1.14 兆台幣)，超越台灣電子龍頭鴻海集團的 1 兆元市值。

根據 Research and Markets 統計，全球菸製產品銷售總額約 8000 億美元左右，電子菸市場目前銷售佔比僅不到 10%，已造成資本市場的瘋狂併購，若以年增率 20% 的速度成長，商機將持續擴大。

一直以來，賣香菸的公司比賣可樂更好賺；菸草業一直是少數壟斷的市場，開放電子菸，才會有新進廠商跨入，和汽車產業的道理相同。所以，拿可口可樂和奧馳亞相比，誰適合長期投資？若從 2000 年統計，兩者殖利率約為 5 %，但巴菲特最愛的可口可樂，股價從 28 美元左右，來到目前 46 美元；但奧馳亞 (MO) 的股價，則由 5 美元一路飆升至目前 56 美元，雙方有極大的差距。

這幾年，電子菸的崛起，奧馳亞扮演舉足輕重的角色，奧馳亞除在去年底成功入股 Juul，順利搶下美國電子菸市占版圖外；2014 年在日本推出 IQOS 品牌的電子菸，快速拿下日本市場整體菸市的 12% 占比，電子菸快速崛起，已大有取代傳統菸草的態勢，就連高盛證券都認為，「電子菸將是改變未來的商品之一」。

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