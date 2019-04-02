〈蘋果中國四度降價〉首在官方平台上降價衝刺銷量 有助供應鏈營運

蘋果周一 (1 日) 在中國啟動今年第四度降價，從前三次降價均達到刺激銷量的效果來看，此次在官方平台上直接降價，可望持續衝刺銷量成長，台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW)、鴻海 (2317-TW)、和碩 (4938-TW)、可成 (2474-TW) 等供應鏈，營運有機會加溫。

蘋果在中國蘋果官網釋出降價消息，包括 iPhone XS、iPhone XS Max、MacBook、iPad 等多項產品均降價，又以 iPhone 降幅最大、超過 4%，MacBook、iPad 等產品降幅則約 2.5% 左右。在此次降價前，蘋果已三度在中國降價，但都是針對各大電商平台上的產品，這次是首次在中國蘋果官網與官方旗艦店直接降價。

由於去年原先被視為銷售黑馬的蘋果 iPhone XR，需求遠不如預期，除使蘋果在全球智慧型手機市場市佔率因此下滑外，市場對蘋果 iPhone 銷售力道是否越趨疲弱，也抱持更大的疑慮。不過，從中國天貓提供的數據來看，蘋果今年前三次在中國電商平台上降價的策略，似乎已達到刺激銷量的效果。

為了衝刺在中國市場的營運，蘋果這次罕見地在官方平台上，啟動第四度降價，有機會持續帶動銷量成長，為蘋概股營運加溫，包括台積電、大立光、鴻海、和碩、可成、玉晶光 (3406-TW)、欣興 (3037-TW) 等，均可望因此受惠。