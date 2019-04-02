LiTV推首購優惠方案 兩大套餐每月最低99元起

「LiTV 線上影視」近期推出首購優惠方案，第一次購買 LiTV 頻道全餐的會員，享有一季 299 元的優惠價，可收看 400 台電視頻道，包含熱門新聞、體育、電影、戲劇等類別，平均每月只要 99 元。對喜歡追劇、看電影的觀眾也祭出超值優惠，首購豪華組合餐的會員一季只要 399 元，除了 400 台頻道外，還可以收看上萬部隨選影片，六大主題館內容每週都會更新，讓觀眾隨選隨看。

針對清明四天連假，LiTV 也根據大數據統計，依照觀眾喜好推出不同主題的電影、戲劇及綜藝等內容。電影方面，連假期間推出深重觀眾喜愛的動作、金融、恐怖片主題的強檔電影，包括《殺破狼 ‧ 貪狼》、《俠盜聯盟》、《大師兄》、《追龍》、《分秒幣爭》、《華爾街之狼》、《億萬男孩俱樂部》以及最完整的《紅衣小女孩》三部曲等等。

戲劇方面則推出 4/3 即將進入大結局的《ITEM》、好評迴響不斷的《如此耀眼》、劇情逗笑的《大宋北斗司》、受大眾喜愛的宮廷劇《東宮》等，除此之外，戲劇館將在 4/9 火熱上架始源的新戲《各位國民》，是一部幽默犯罪韓劇，擁有超強製作搭配優質演員的組合，絕對值得期待！

此外，LiTV 也特別針對旅遊節目加開了主題館別，讓想旅遊卻不知該去哪或沒時間出門的觀眾不用愁，跟著 LiTV 特別準備旅遊懶人包的內容，帶領觀眾體驗新型態旅遊，一起放鬆身心靈，用視覺感受旅遊的美好。

綜藝部分，一直深受家庭用戶喜愛的《綜藝玩很大》在連假期間也特別推出 2019 年全新集數，玩粉們千萬別錯過，全新的《玩很大》，帶大家上山下海跑遍各地！