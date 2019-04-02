擅長價值投資的股神巴菲特，始終堅信長期持有優質公司的股票，自然而然就會有不錯的報酬率；但前提是要選對公司，而影響一家企業長期營運發展的關鍵在於經營者。在台股當中，有些企業主因缺乏前瞻性看法，往往會被趨勢洪流所淹沒，更讓股東們一夕之間血本無歸。不過，台股也有不少長期投資的好標的，例如：台泥、統一、台達電、南寶、廣隆、智邦、微星、晶華等，這些企業不但本身具有強大的競爭力，更是所處產業之翹楚；投資人若長期投資這些個股，不但每年可享有穩健股息收入之外，同時也能賺取資本利得，為攻守兼備皆宜的績優股。

【文／馮欣仁】

永續經營與公司治理是對於任何企業來說最重要的核心價值，若能為股東創造利潤極大化，更是一家值得長期投資的企業。企業經營猶如在海上行船，難免會遭遇到不可測的外力因素，例如：二○○○年網路泡沫、○八年金融海嘯、○九年歐債危機等一連串的系統性風險，如何能夠在危機中安然度過，在在考驗著企業經營者的智慧與決策。

投資股票最怕的就是手中持股變成壁紙。日前國內某老字號集團，旗下子公司陸續爆發財務危機，且將面臨下市的命運，恐讓廣大的小股東們欲哭無淚。然而，在過去三○多年來，台股歷經多次的波動，有些公司成功轉型或是永保長期競爭力，但有些則因經營不善而下市；其最大關鍵在於經營者本身。

本期〈封面故事〉以長線投資的角度出發，為讀者找尋出一些長期經營績效優良，如水泥龍頭台泥、食品股龍頭統一、電源供應應器台達電、全球前三大鞋用膠大廠南寶樹脂等；以及營運出現轉機性，如裕隆集團、廣達旗下的廣明、ＬＥＤ晶粒光磊等企業。

台達電成功轉型 營運戰高峰

企業管理著名經典《基業長青》的作者柯林斯（Jim Collins）表示：「風雲一時的企業來自有偉大構想、魅力型的領導人；基業長青的企業，則需要高瞻遠矚的創建者，是打造組織與價值文化的建築師，超越產品的生命周期、也超越企業領導人的生命。」不過，面對快速變動的環境，真的能夠基業長青的企業恐怕不多。企業本身除了持續強化競爭優勢之外，更重要的是要抓準對的趨勢。

以股王大立光為例，可說是台股在位最久的股王，創辦人林耀英憑藉深厚的技術底子，奠定大立光在塑膠鏡片的霸主地位，至今無人能撼動。目前接班的第二代林恩平，也依循創辦人的理念穩紮穩打，持續築起強大的護城河，讓大立光的競爭力不斷地壯大。儘管全球智慧型手機銷售成長趨緩，但是每支手機所搭載的後置鏡頭數量從過去一顆成長至今三～四顆，且功能越來越強大，更大幅提高產品的價格；促使大立光在維持高良率之下，每年ＥＰＳ高居台股之冠。

同樣是身處於電子產業的電源供應器龍頭台達電，創辦人鄭崇華十分有遠見，從早期生產ＰＣ電源供應器轉型，成功跨入電動車、工業自動化與數據中心等領域發展。受惠於併購安全監控晶睿，帶動去年營收創下歷史新高，且下半年在被動元件價格回落之下，毛利率明顯回升，全年ＥＰＳ達七元。

展望今年，主要成長動能來自工業自動化、電動車、數據中心電源、電動車充電樁、風電變流器等；另外，收購泰達電可望於四月一日前完成，將貢獻營收成長，法人預估今年ＥＰＳ挑戰八元以上水準。由於營運展望樂觀，今年第一季法人買超台達電金額超過百億元，外資持股比重也回升至六八．六二％，近期多家外資券商出具報告，紛紛上修目標價，最高上看一八二元。

市值倍增 你我生活離不開統一

營運版圖遍及食品、超商百貨、物流倉儲、美妝、醫藥、金融、營建、電子等事業的統一，自從在羅智先董事長接班之後，過去十年來統一集團的事業版圖不斷壯大，集團市值也正式突破兆元。目前旗下包括統一超、大統益、裕國、統一實、統一證、興能高、太子建設、德記與神隆等多達九家轉投資企業上市櫃。然而，主要獲利主體來自於統一本身與統一超。其中，統一在大陸布局的統一中控因高價位品牌「湯達人」持續受到市場肯定，成為方便麵業務營收增長引擎；在飲品部分，則受惠於「統一阿薩姆奶茶」、「統一冰紅茶」、「統一綠茶」銷售增長帶動。在本業與業外獲利挹注之下，統一去年稅後純益達一七四．四二億元，每股純益為三．○七元，毛利率三三．六七％，連續六年維持在三成以上。

來源：《先探投資週刊》 2033 期

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