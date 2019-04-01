面對退休規劃 不要再得過且過

撰文: 林銘水

根據平面媒體與銀行所做的最新理財調查報告顯示，有超過半數的國人，認為自己到退休時所累積的財富不足以應付退休後的開銷，更有大約 6 成的人對於自己人生的財富存摺感到不滿意。

問題來了，很多人都知道退休金準備很重要，不只把它掛在嘴邊，甚至放在心裡，可是卻抱著過一天是一天的想法，並沒有實際行動，以為船到橋頭真的會自然直；又或者是根本不知道該怎麼做，索性亂做一通，認為只要有理財投資就是在做退休規劃，沒有量化數字，也沒有專款專用的概念，這是很危險且不負責任的。

人總是會老，若能維持身體硬朗，快樂工作到最後一刻，在現代社會來說，幾乎可以說是完美人生。然而人生的變化卻是不可預測的，身體健康更會隨著年齡的增長而每況越下，這是不可逆的自然法則，總有走不動、做不了的時候，又或者中途病了甚至殘了，也是不在少數。不管是自己主動退休，還是因為任何因素被迫退休，都可能發生在你我身上，到那時，你是否已有足夠的存糧，可以繼續有尊嚴地活下去呢？

人不能掛無事牌，應該「晴天先積雨來糧」，未雨綢繆一番，為自己老後可能的需要及風險做好準備才是負責任的做法。所謂「需要」指的是退休生活的基本需求，諸如基本生活費、休閒旅遊費及保健費用等，而所謂的「風險」是指如若身體不健康，需要額外大筆的醫療費用，甚至是長期看護費用等，這類非預期中的意外情況，應該都要事先規劃，儘早做準備。

退休生活的基本需求可以利用投資策略來達成，每個人距離退休都有數十年的準備期，只要善加利用時間＋複利的效果，可達到一定的成果。另外，非預期中的意外情況也可以透過部分的保險來滿足，雖然有些保單最長只能保到 75 或 80 歲，但後面不足的地方也還有退休準備金可因應，不至於完全失去依靠。

理想的退休生活並不是高掛天空的星星，遙不可及，只是每個人的需求不盡相同，基本上都可以利用科學量化分析，把目標金額設算出來，再透過完善的規劃來實現。最重要的是，千萬不要光說不練，永遠都要做最壞的打算與最好的準備。

來源：《Money 錢》 2019 年 4 月

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