台股基金Q1戰勝大盤 這10檔基金績效逾18%

今 (2019) 年以來台股表現亮眼，加權指數第一季上漲 9.4%，櫃買指數上漲 12.98%，月線連三紅，觀察台股股票型基金第一季表現，以六大分類平均報酬率分析，科技型 14.32% 表現最好，其次中概型的 14.18% 及店頭型的 13.95%，整體 145 檔股票型基金平均報酬率為 13.42%，前 10 名基金績效表現皆 18% 之上，成績亮眼。

根據 CMoney 統計至 3 月 29 日止，第 1 季績效前十名的台股基金，分別為群益長安、野村優質 - S 類型新台幣計價、野村優質 - 累積類型新台幣計價、群益中小型股、群益奧斯卡、安聯台灣智慧、日盛上選、統一台灣動力、安聯台灣大壩、群益店頭市場等基金，報酬率皆在 18% 以上，且全部優於大盤。

日盛日盛基金經理人張亞瑋表示，美國聯準會 (Fed) 態度轉向鴿派，今年不升息機率高，縮表 9 月完成，新興市場股市仍有資金動能，資金面可望有效支撐台股走勢。

時序進入 4 月，張亞瑋表示，這個月重點在財報表現，美股及台股首季財報本月中旬將陸續公布，中旬之前為財報空窗期，影響股市變數較少，短線上指數仍有表現空間，可留意下半年至明年展望明確的產業，主要集中在半導體內容需求的增加，而非設備增加。

張亞瑋分析，電子產業追蹤方向，手機新規格、5G、伺服器、Data Center、iClould、AI、邊緣運算都相對看好，其他穿戴裝置包括 iWatch、AirPods 供應鏈也可關注。傳產方面，美國服飾、美國休閒車輛品牌等，受惠客戶集中供應鏈及產線移轉至非中國地區，越南廠區受惠概念等都值得留意。