【華冠投顧】幸運星-霸氣人工盤持續軋空軋到外太空......光學+5G+PCB......飆股強強滾！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：3406 玉晶光、2317 鴻海、3037 欣興、6488 環球晶、6182 合晶

繼上週五的 948794 狂強利空盤後，今日果然繼續由權王 2330 台積電及人氣王 2317 鴻海繼續來吹起多頭號角！！開盤跳空大漲近百點！！2317 鴻海去年 EPS 達 8.03 元，優於預期，外資調升目標，且傳聞郭台銘將可能選總統，今日強攻漲停板，貢獻 33.95 點…… 但 2330 台積電在 12:00 過後帶頭下殺，大盤賣壓湧現、開高走低，收盤僅上漲 1 點，收了一根暴量大黑Ｋ，成交量 1,533 億！！（扣除 3/15 富時成份指數權重調整當日成交量 1534.69 億外，是今年最大量）值得留意的是，OTC 指數矽晶圓族群如 6488 環球晶、6182 合晶均開始有低檔轉強的跡象。【業界傳聞矽晶圓報價已漸漸回升，及 NAND FLASH 的報價去年跌 7 成後，今年 Q2 開始止穩翻身…… 使矽晶圓產業及半導體 NAND FLASH 產業開始看到曙光，如 8299 群聯及 6239 力成等高殖利率股股價開始慢慢上漲】連過去上櫃半導體股王 6510 精測今日偷偷拉漲停板。OTC 收盤漲幅 0.32%，成交量 386 億，漲幅優於大盤！！

上週五老師在節目送給大家的「光學領頭羊」是 3406 玉晶光！！今天果然繼續漲停板！！但是其他如 3630 新鉅科、3008 大立光、3019 亞光、4976 佳凌、3504 揚明光、6209 今國光、3362 先進光、3441 聯一光…… 早盤追追追，尾盤卻都開高走低槌槌槌？？

網路通訊／5G 部分，上週五老師在節目送給大家的領頭羊是 3027 盛達，果然再來一支漲停板！！帶動 3025 星通漲停，4909 新復興、3419 譁裕、2345 智邦強勢大漲。PCB 上週五最強的是 2383 台光電，今日輪到 2313 華通、3037 欣興大漲。

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