【永豐期貨】台指選擇權盤後－權值股走低鴻海漲停獨撐 台股開高走低收平

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲 42 點至 10640 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 2.63 點，電子期逆價差縮至 - 0.17 點，金融期轉為正價差 1.17 點。現貨部分，三大法人買超 145.49 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 368 口至 27386 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 920 口至 58766 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 5196 口至 17577 口。

週五國際股市反應中美貿易談判在北京進展順利，美股三大指數均以上漲作收，週一加權指數跳空開高站上 10700 點之上，不過多檔權值股如台塑四寶都是呈現開高走低格局，使加權指數在整數關卡震盪整理，午盤過後台積電、大立光為首的電子權值股擴大跌幅，使加權指數漲幅收斂速度加快，終場加權指數開高走低小漲 1.59 點或 0.01%，收在 10642.63 點。盤面上前 50 大權值股只有 13 檔上漲，其餘持平或下跌，但由於鴻海第四季財報亮眼強攻漲停，造就台股仍呈現小幅收漲。整體而言，週一日 K 呈現高檔大量實體黑棒收平，技術面上檔賣壓加重，因此雖然短天期以及月季線呈現多頭排列，仍不建議投資人過度追價。

選擇權分析

週選擇權 OI 最大量支撐壓力區由 10500~10700 上移至 10600~10750。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.5 升至 1.54。外資持續呈現加碼買 Call 賣 Put 的操作。整體選擇權部位維持中性偏多格局不變。 (永豐期貨研調)



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