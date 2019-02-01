六都1月房屋移轉1.98萬棟年增2.2% 高雄創37個月新高

全台六都會區今 (1) 日分別公布 2019 年 1 月「建物買賣移轉棟數」，交易量最大為新北市 4872 戶，六都交易量合計為 1.98 萬戶。高雄市 1 月移轉量在選舉激情過後交易量較上月大幅，增加至 3519 棟，創 37 個月以來新高。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，選後行情加上傳統購屋旺季，整體買氣延燒，又以高雄最熱鬧，相較其他各都個位數字的增幅成長比例，高雄移轉量月增幅、年增幅都是各都之冠，顯示整體信心受到經濟議題帶動，看好房市發展，不僅自住買盤都有明顯提升，置產型買家出手也相當積極。

永慶房屋業管部謝志傑經理表示，1 月買賣移轉棟數反映去年 12 月的交易量，可以看出房市交易量在九合一選舉底定後明顯升溫，六都 1 月交移轉量合計月增 10.1 %，年增 2.2%。

2019 年 1 月全台六都會區移轉量合計為 1.98 萬戶，其中台北市月增 7.2%，新北市月增 6.2 %，桃園市月增 3.8 %，台中市月增 4 %，台南市月增 20.3 %，高雄市月增 27.4 %。

謝志傑說，前兩個月房市買氣受選舉干擾，民眾購屋腳步放緩，兩個月六都交易量皆呈現小幅衰退的局面，而在大選底定後，房市買氣回籠，遞延買氣延續到 1 月，顯示購屋信心明顯回溫，激勵民眾積極看屋、購屋，其中選戰最為激烈的區域高雄市，在選舉激情過後交易量較上月大幅增加 27.4%，增加至 3519 棟，創 37 個月以來新高。

2019 年房市交易量開春就開出紅盤，民眾購屋信心也加溫，房市交易量已連兩年維持成長狀態，今年房市可望緩步回溫，不過謝志傑也提醒，雖然民眾購屋信心轉強，然而卻沒有太多的追價意願，不過只要買賣雙方對價格認知有共識，就有機會帶動交易量成長。