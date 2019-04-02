〈房產〉天龍國購屋門檻一再墊高 受薪階級首購主力群明顯減少

依財團法人金融聯合徵信中心最新房貸統計資料發現，去 (2018) 年全台六都主要購屋貸款族群，雖普遍仍以年收入 60 萬元內為購屋主力，佔整體六都比重約 37%，但台北市一般受薪族常見的年收入 60 萬元內購屋者，僅佔 25%，為六都最低。

房仲業者觀察北市近 10 年購屋貸款買房的人年收入分布，「年薪未達百萬」北市買房佔比，竟已連 5 年低於 5 成，2018 年只剩 48%，相對 2009 年、10 年前的 63%，足足少了 15 個百分點，顯見在北市買房門檻有愈來越高的趨勢。

「屋比」房屋比價創辦人葉國華表示，目前年收入 60 萬元，是一般受薪階級與首購族最常見收入級距，也是市場主力，由 2018 年六都有 37% 購屋貸款者年收入在 60 萬元以內來看，顯見目前各主要都會區房價，一般受薪階級仍有機會負擔的起，想買房民眾只要肯努力，仍有機會一圓購屋夢。

不過，葉國華也指出，目前六都中，台北市的驚人房價，已不是一般受薪階級可以負擔，而且，考量未來仍有升息的可能，目前在台北市若不是有年收入百萬元以上或有父母奧援，能負擔的起北市動輒總價 2000-3000 萬元房價的受薪階級不多。建議面對高房價，政府除須持續興建只租不賣的公宅，也應有更積極的方式因應，否則不僅年輕人無法購屋，連一般家庭想在北市買房都很難。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，台北過去房價飆漲，即便這 2、3 年略有回檔，依然看回不回，依據內政部資料顯示，2018 年第 2 季台北市房價所得比高達 15.01 倍，等於民眾要不吃不喝超過 15 年才買的起，而 2018 年第 3 季台北市平均購屋總價高達 2081.6 萬元，以自備款 2 成、貸款 20 年、本息平均攤還來看，除了需準備超過 400 萬元的自備款，每月房貸負擔還高達 8.26 萬元，也難怪一般月薪 3-5 萬元的受薪族無力負擔。