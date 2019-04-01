全球股市回溫勞動基金受惠 前2月獲利1694.4億元

全球資本市場回溫，勞動基金收益也跟著豐收，勞動基金運用局今 (1) 日公布 2 月基金投資收益，單月收益高達 553.3 億元，創下歷年單月收益新高，累計前 2 月收益高達 1694.4 億元，收益率 4.38%。

勞動基金主要由勞退舊制、勞退新制、勞保基金、就業保險基金、職災基金、積欠工資墊償基金與國民年金等七項基金組成。

根據勞動基金運用局公布的資料，截至今年 2 月底，勞退舊制基金收益 424 億元、收益率 5.13%，勞退新制基金收益 955.9 億元、收益率 4.32%，勞保基金收益 308.5 億元、4.54%，國民年金收益 128 億元、收益率 4.17%。

另外，職災保險基金與積欠工資墊償基金收益分別為 1663 萬、4925 萬，收益率分別為 0.15%、0.38%。

以資金規模來看，截至今年 2 月底止，勞動基金規模已超過 4 兆元，其中舊制勞退基金規模 9,296 億元、新制基金規模 2.2 兆元、勞保基金規模 7132 億元、國民年金規模 3231 億元。

另外，就業保險基金規模 1268 億元、職災保險基金規模 108 億元、積欠工資基金 130.5 億元。

勞動基金運用局表示，勞動基金 2 月收益創下歷史單月新高，原因在於美國暫緩升息與美中貿易摩擦趨於和緩等消息面，資金寬鬆激勵全球股市走揚，推升勞動基金收益跟著水漲船高。

展望後市，勞動基金運用局表示，目前各國央行接連實施貨幣寬鬆，預料資金挹注下將有利股市發展，但後續也須留意經濟成長是否放緩，以及美中貿易磋商進度、英國脫歐等政經議題對全球金融市場的影響。