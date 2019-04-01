【華冠投顧】鴻海帶量攻漲停、5G重回多方勢

大盤趨勢》

美股大漲雖並未帶台股大漲表現，不過上周五的百點漲幅，已經是領先表態。而儘管盤中台積電、大立光相繼拉回整理，不過 2317 鴻海卻是帶量攻高漲停板，除了「酸宗痛」的消息到處瘋傳之外，帶量買盤代表做價行情，第二季的消費電子行情，將有機會再走一波。不過，指數攻高到年線之上，在經濟成長仍存在疑慮的前提之下，美中和談的結果是否為利多出盡，是目前佈局個股首要重視的地方。所以，考量盤勢的基期、個股的漲幅，5G 仍是長線主流，後續將可望擴大到其它類股。

類股表現》

今天主流強勢股，除了 2317 鴻海之外，3406 玉晶光、3037 欣興都強勢攻高漲停板，資金有轉向消費型電子、5G 手機的相關題材（鏡頭、PCB、散熱）。不過，若以族群資金來看，散熱算是比較整齊的類股，像是 3324 雙鴻、3338 泰碩、3653 健策、3483 力致、3017 奇鋐、6230 超眾等，都有不錯的表現，其中泰碩的籌碼甚為凌亂，股價仍攻高漲停板，可見行情發燒，可視為 3 月營收表現的先行指標。

華冠投顧 鍾騏遠分析師

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