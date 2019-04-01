【華冠投顧】台股創新高，漲幅卻是亞股最少，僅漲1點!

大盤指數今日開高再創今年新高 10735 點後，震盪走低，一度翻黑，最低 10627 點，震盪超過百點，最後收盤僅漲 1 點，10642 點作收，成交量 1533 億元。

美股上週五收高，帶動亞股今日強勢上漲，韓股，日股，新加坡以及大陸股市漲幅皆逾 1%，而台股近漲 1 點，漲幅最少! 大盤指數開高走低，電子股漲 0.72%，金融股跌 0.63%，傳產股跌 0.23%，OTC 漲 0.33%。下跌家數比上漲家數多。外行人看價... 開高走低.. 漲 1 點，內行人看量... 是創今年新高量，價量同創今年新高，漲勢看支撐，跌勢看壓力，目前雖開高走低，但仍在漲勢沒跌破支撐，因此，多頭掌權沒有改變。焦點股: 鴻海 (2317) 去年第 4 季財報創佳績，拉升去年每股純益達 8.03 元，展望翻多、調高目標價及評等，激勵今日股價收漲停 80.8 元。其他強勢個股為。玉晶光 (3406)，泰碩 (3338) 漲 9.97%，星通 (3025) 漲 9.94%，悅城 (6405)，偉聯 (9912) ，和鑫 (3049) ，新美齊 (2442) ，盛達 (3027) 等攻漲停。

清明假期即將來臨，本周僅三個交易日，外資持續加碼台股，短線看多，不過上檔壓力也不輕，操作上不宜追高，逢低部局為宜。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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