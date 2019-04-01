調研機構Metals Focus：今年全球黃金需求將升至4年新高

知名調研公司聚焦金屬 (Metals Focus) 在週一 (1 日) 一份產業報告中表示，受惠於珠寶商對黃金需求的增加抵消了央行採購量的下降，預估 2019 年全球黃金需求將升至 4 年以來新高。

該公司表示，2019 年全球黃金需求量將達到 4,370 噸，是自 2015 年以來的最高量，略高於去年的 4,364 噸。報告也預測，今年黃金價格將為平均每盎司 1,310 美元，高於 2018 年的 1,268 美元，也是自 2013 年以來的最高水平。黃金目前的交易價格約為每盎司 1,300 美元。

金屬聚焦認為，今年珠寶商的對黃金的需求量將成長 3% 至 2,351 噸，主要來自印度和中國兩個最大市場需求量的成長，分別增長 7% 及 3%，預計將抵消中東地區需求量的下降。

此外，報告中也表示，在去年，由於各國央行希望增加儲備的多樣化，因此官方對黃金的採購量預計在 2018 年飆升 75%，不過預計今年將下降 9% 來到 600 噸。

供應面來看，由於礦山生產和回收利用等原因，黃金供應量預估將增加 1% 至 4,707 噸。

報告中認為，FED 升息結束，以及世界各地的政治和經濟的不確定性，都將帶動黃金價格的上漲。不過，美元的強勢可能將限制金價的漲幅和收益。

傳統上，黃金被視為在不確定時期投資的安全場所，而美元的走強可能會讓買家感受到黃金相對其他貨幣來說更加昂貴來抑制相關的需求。