〈分析〉三要素支撐今年金價走勢

去年在美元升值，及美債殖利率不斷攀升的因素下，投機性空頭大舉湧入黃金市場，導致去年金價走勢一度出現 14.9% 的回檔幅度，創下 2018 年新低。

圖: wind, 黃金 CFTC 持倉量變化

而黃金在 2018 年遭受如此強勁的賣壓主要有三點：

圖: 東方財富網, 黃金周線圖

第一、 投機性交易帶動 COMEX 市場成交量大增

去年前三季全球貴金屬交易市場的成交量，除 COMEX 貴金屬成交量明顯擴大外，其他主要交易所如上海期貨交易所、新加坡交易所、及孟買交易所的貴金屬成交量均呈現收斂。

而帶動 COMEX 貴金屬成交量大幅攀升的因素之一是大量的演算法交易開始透過 COMEX 平台進行，反應出投機性交易的熱絡程度，另一個則是法人開始將貴金屬交易由之前的 OTC 市場轉至交易所。

第二、是美元指數在去年不斷升值

美元與黃金走勢具有明顯的負相關性，從去年至今這種負相關性有加深的跡象。

美元在去年初的疲弱走勢，一度帶動黃金創下 19 個月新高，來到 1366 美元，隨後美元急速反彈，導致黃金遭受賣壓創下 1160 美元的去年新低價，在這段期間二者的價格相關性高達 - 0.86。

圖: wind, 美元指數與 COMEX 黃金走勢

而去年美元轉強的主要因素有：新興市場因貿易戰發酵而遭到拋售，促使美元需求成長；美國升息預期 (當時 FED 態度鷹派)；美國經濟數據持續好轉；美元 - 歐元利差的擴大；歐元受制於義大利預算及脫歐等政治問題走勢疲弱等。

第三、持續攀升的美國 10 年期公債殖利率

美國 10 年期公債殖利率也與黃金價格存在負相關性。因 10 年期美國公債殖利率上漲意味著無風險利率提升，也表代持有黃金的機會成本攀升。

圖: wind, 美國 10 年期公債殖利率與 COMEX 黃金走勢

去年的美國十年期公債殖利率一度升破 3.2%，這是自 2011 年 7 月以來的最高水準，持續上漲的資金成本對黃金價格形成明顯制抑，也刺激市場投機性資金做空黃金的意願。

今年對金價不利因素減少 走勢偏多

今年黃金走勢有很大的機率保持在高檔，甚至向上走揚，主要因為美元貶值壓力大。因 FED 貨幣政策急轉彎，由鷹轉鴿，超出市場預期。此外，今年 FED 不升息的預期與去年鷹派政策形成明顯對比，這將使支撐美元升值的核心要素開始動搖。



同時，美國經濟數據已顯示經濟下滑壓力大，這和去年美國經濟一支獨秀也有所不同。再加上美國高達 22 兆美元的債務問題，有可能影響市場對美元信心。

另一個金價上漲的誘因在於美國 10 年期公債價格持續下滑，當然這與 FED 對於升息態度轉變有著極大的關係，且全球經濟增長減緩超出預期，加上無明顯通膨跡象，意味著會加強市場對長期公債殖利率下滑的預期。

基於上述兩點，黃金市場再次出現空頭賣壓的理由已經偏弱，去年 1160 美元的低價暫時可算是黃金這波走勢的低點。

此外，黃金的基本面也出現變化，最值得關注的是去年全球央行大量購買黃金。從 World Gold Council 提供的數據看可以出，去年全球央行黃金儲備增加 651.5 噸，年增 74%，創下 1971 年以來全球央行購買黃金數量的新高。

資料來源: world gold council, 全球央行買賣黃金變化

全球央行加碼黃金，顯示避險需求增溫，因為 FED 緊急釋出貨幣不再緊縮的訊號，且有部分新興經濟體的貨幣環境也開始出現放鬆，暗示全球經濟將出現變化，也意味著外匯市場異常波動可能會擴大，全球央行增加黃金儲備可以備不時之需。